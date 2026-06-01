Aγορά μοτοσικλέτας: Τα best seller των πρώτων σε πωλήσεις εταιρειών

Το πρώτο τετράμηνο του 2026 οι πωλήσεις μοτοσικλετών άνω των 125 κυβικών αυξήθηκαν σημαντικά, με τα διπλής χρήσης μοντέλα να κυριαρχούν.

Από Ιανουάριο έως και Απρίλιο κυκλοφόρησαν στους δρόμους μας 4.906 μοτοσικλέτες, δηλαδή 562 περισσότερες από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Αυτό σημαίνει αύξηση κατά σχεδόν 13%, καθόλου άσχημα δηλαδή αν αναλογιστούμε ότι τα κραταιά σκούτερ σημείωσαν ένα +12.3%. Αξιοσημείωτη πτώση κατά 21,7% είδαμε στα “παπιά”, ενώ στον αντίποδα τα ATV, παρά τον πόλεμο που δέχονται τελευταία, εκτοξεύτηκαν στο +51%! Σε απόλυτα νούμερα τα σκούτερ προηγούνται με 16.367 πωλήσεις, ακολουθούμενα από τις μοτοσικλέτες ( 4.906), τα παπιά (1.513) και τα τετράτροχα ATV (619).

Πωλήσεις μοτοσικλετών – Τοp 10

Πρώτη εταιρεία η CFMoto με 826 ταξινομήσεις, με τη Yamaha, όπως και το 2025, στη δεύτερη θέση με 757. Η πρώτη πέρυσι Honda “κατρακύλησε” στην τρίτη θέση με 705 μονάδες και ακολούθησαν οι Voge (528), BMW (343), Suzuki (209), Royal Enfield (202), KTM (172), Triumph (147) και Kove (129). Όσον αφορά στις πσοσοστιαίες προσαυξήσεις, πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Voge (+79%), ακολουθούμενη από τις ΚΤΜ (+75,5%), Royal Enfield (+45.3%), Kove (+38,7%) και Yamaha (+23,9%). Αρνητικό πρόσημο είδαμε στις Honda (-13,8%) και Triumph (-4,55%).

Τα best seller των πρώτων 10 εταιρειών

Κυριαρχία συνολικά για το μοσχοπουλημένο CFMoto 450MT, τρομάζουν ευχάριστα οι πωλήσεις της σειράς Tracer 9, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το Voge DS800X Rally. Στη γκάμα της Honda κυριάρχησε το άλλοτε best seller NX500 (CΒ500Χ) και στην αντίστοιχη της BMW επικράτησαν τα λαοφιλή R 1300 GS και R 1300 GS Adventure. Οι πωλήσεις όλων των πρώτων 10 εταιρειών έχουν ένα κοινό σημείο: Τα best sellers μοντέλα τους είναι όλα διπλής χρήσης! Ας δούμε τη σχετική λίστα: