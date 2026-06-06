Η Toyota αναβαθμίζει το pick-up της, εισάγοντας ηλεκτρική έκδοση και προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά ήδη από τη βασική έκδοση. Αποστολή: Κώστας Παστρίμας.

Η Toyota παρουσίασε στο Πράβετς της Βουλγαρίας την ένατη γενιά του θρυλικού Hilux, ενός μοντέλου με ιστορία 58 ετών και περισσότερες από 27 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Η νέα γενιά, η οποία διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά αποκλειστικά σε Double Cab (διπλοκάμπινο) αμάξωμα, διατηρεί το παραδοσιακό DNA QDR (Quality-Durability-Reliability) της μάρκας, αλλά εισάγει μια σειρά από σημαντικές τεχνικές αναβαθμίσεις.

Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται στην προσέγγιση Multi-Pathway, προσφέροντας ταυτόχρονα διαφορετικές λύσεις κίνησης. Δίπλα στον αναβαθμισμένο πετρελαιοκινητήρα με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, η Toyota τοποθετεί για πρώτη φορά το Hilux BEV, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο με μόνιμη τετρακίνηση, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να ενσωματωθεί σε οχήματα με αρχιτεκτονική πλαισίου τύπου σκάλας.

Σημαντικές τεχνικές αναβαθμίσεις από τη βασική έκδοση

Η Toyota επιλέγει να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό της κατηγορίας, ενσωματώνοντας high-tech στοιχεία και μηχανικές βελτιώσεις ως στάνταρ εξοπλισμό από τις εισαγωγικές κιόλας εκδόσεις του μοντέλου. Στην καρδιά της συμβατικής γκάμας βρίσκεται ο γνωστός πετρελαιοκινητήρας 1GD 2,8 λίτρων D-4D, ο οποίος αποδίδει 204 ίππους και 500 Nm ροπής, αλλά πλέον συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων και ήπιο υβριδικό σύστημα Mild Hybrid 48V.

Για πρώτη φορά, το Hilux εξοπλίζεται με ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (Electric Power Steering - EPS), αντικαθιστώντας το κλασικό ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα του ανταγωνισμού. Παράλληλα, η πέδηση έχει αναβαθμιστεί με την τοποθέτηση αεριζόμενων δισκόφρενων τόσο στον εμπρός όσο και στον πίσω άξονα, βελτιώνοντας την αντοχή σε παρατεταμένη χρήση υπό φορτίο.

Στο τμήμα της ανάρτησης, το πλαίσιο τύπου σκάλας έχει ενισχυθεί για αυξημένη στρεπτική ακαμψία, ενώ η πίσω διάταξη με φύλλα σούστας απέκτησε ένα επιπλέον φύλλο. Η σημαντικότερη προσθήκη είναι το σύστημα Bounce Control, το οποίο ελέγχει τις τάσεις αναπήδησης του αμαξώματος όταν η καρότσα είναι άδεια, βελτιώνοντας την ποιότητα κύλισης στην άσφαλτο και μειώνοντας τις τάσεις πλεύσης.

Οδηγώντας το Hilux Hybrid 48V

Η πρώτη επαφή με το Hilux Hybrid 48V αποκαλύπτει αμέσως ότι η Toyota δεν προσπάθησε να αλλάξει τον χαρακτήρα του μοντέλου, αλλά να τον εξελίξει με έναν τρόπο που βγάζει ουσιαστικό νόημα στην καθημερινή χρήση. Ο γνωστός 2.8 turbodiesel παραμένει ο βασικός πρωταγωνιστής, όμως η ήπια υβριδική υποστήριξη των 48V λειτουργεί ακριβώς εκεί που χρειάζεται: στις χαμηλές στροφές, στο ξεκίνημα από στάση και στις πιο ήπιες επιταχύνσεις, όπου το σύνολο δείχνει πιο γεμάτο και πιο πρόθυμο να ακολουθήσει χωρίς νευρικότητα. Η αίσθηση δεν είναι ότι οδηγείς ένα διαφορετικό Hilux, αλλά ότι έχεις ένα πιο ώριμο και πιο καλοδουλεμένο Hilux, με σαφώς πιο πολιτισμένη λειτουργία.

Αυτό γίνεται αντιληπτό ιδιαίτερα στην πόλη και στους αργούς ρυθμούς. Η ηλεκτρική υποβοήθηση γεμίζει το κενό μέχρι να αποδώσει πλήρως ο diesel, περιορίζοντας το αίσθημα υστέρησης και κάνοντας το μεγάλο pick-up να δείχνει πιο ελαφρύ απ’ όσο περιμένεις. Παράλληλα, το σύστημα stop & start λειτουργεί πιο ομαλά, χωρίς τις απότομες παύσεις και εκκινήσεις που συχνά κουράζουν σε τέτοιου είδους οχήματα. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία που δεν προδίδει το επαγγελματικό DNA του μοντέλου, αλλά το φέρνει πιο κοντά σε ένα σύγχρονο και εύχρηστο καθημερινό όχημα.

Μεγάλη διαφορά κάνει και το νέο ηλεκτρικό τιμόνι EPS, το οποίο αναβαθμίζει αισθητά τη συνολική αίσθηση πίσω από το τιμόνι . Στους ελιγμούς είναι σαφώς πιο ελαφρύ, μειώνοντας την κόπωση του οδηγού, ενώ σε πιο γρήγορους ρυθμούς δείχνει πιο προοδευτικό και πιο καθαρό στις αντιδράσεις του . Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι απομονώνει πολύ καλύτερα τα χτυπήματα και τα «τραβήγματα» από τις κακοτεχνίες, κάτι που παραδοσιακά χαρακτήριζε τα σκληροτράχηλα pick-up . Έτσι, το Hilux αποκτά μια αίσθηση πιο κοντά σε επιβατικό μοντέλο, χωρίς όμως να χάνει την πρακτική του υπόσταση.

Στο επαρχιακό δίκτυο, το Hilux Hybrid 48V δείχνει να έχει βρει πολύ καλό ρυθμό. Η ανάρτηση εξακολουθεί να προβάλλει το στιβαρό της προφίλ, όμως πλέον ο συνολικός έλεγχος είναι σαφώς βελτιωμένος, με λιγότερες αναπηδήσεις και πιο ώριμη συμπεριφορά όταν η καρότσα είναι άδεια . Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό κέρδος της νέας γενιάς: το Hilux παραμένει Hilux, αλλά έχει γίνει πιο φιλικό, πιο στρογγυλεμένο στην καθημερινή οδήγηση και πολύ πιο ευχάριστο σε μακρινές διαδρομές. Και αυτή η ισορροπία ανάμεσα στη σκληραγωγημένη ταυτότητα και στην άνεση είναι που κάνει το υβριδικό σύνολο τόσο επιτυχημένο.

Οδηγώντας το Hilux BEV

Αν το Hybrid 48V είναι η λογική εξέλιξη του Hilux, το BEV είναι η πιο απρόσμενη και ίσως η πιο εντυπωσιακή πλευρά της νέας γενιάς. Από τα πρώτα κιόλας μέτρα, η ηλεκτρική έκδοση δημιουργεί εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα: απόλυτη ησυχία, άμεση απόκριση και μια αίσθηση ευκολίας που δεν περιμένεις από ένα παραδοσιακό pick-up. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες και η μόνιμη τετρακίνηση δίνουν ακαριαία ροπή, με το αυτοκίνητο να φεύγει από τη θέση του χωρίς δισταγμό και χωρίς να χρειάζεται να σκεφτείς τα «βήματα» ενός κλασικού θερμικού συνόλου. Αυτό μεταφράζεται σε ένα εξαιρετικά γραμμικό και άνετο driving experience, ειδικά σε χαμηλές ταχύτητες και σε μικτές διαδρομές.

Η μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, έρχεται όταν το Hilux BEV κινηθεί εκτός άσφαλτου. Εκεί αναδεικνύεται το πλεονέκτημα του ηλεκτρικού ελέγχου της ροπής, ο οποίος επιτρέπει στο αυτοκίνητο να ανεβαίνει, να προχωρά και να πατά με απίστευτη ακρίβεια πάνω στο έδαφος. Η απόδοση είναι τόσο άμεση και τόσο εύκολα διαχειρίσιμη, ώστε η οδήγηση σε δύσκολα κομμάτια μοιάζει σχεδόν «εύκολη υπόθεση», με τη μετάδοση να μοιράζει την ισχύ εκεί ακριβώς που χρειάζεται χωρίς καθυστερήσεις ή περίπλοκους χειρισμούς. Σε αντίθεση με ένα συμβατικό τετρακίνητο pick-up, εδώ δεν έχεις να διαχειριστείς σχέσεις, turbo lag ή επιμέρους μηχανικές καθυστερήσεις. Πατάς και το αυτοκίνητο απλώς πηγαίνει.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι τοποθετημένη χαμηλά μέσα στο πλαίσιο, η μπαταρία συμβάλλει σε πολύ καλύτερη αίσθηση ισορροπίας και σταθερότητας. Το Hilux BEV δείχνει πιο δεμένο, πιο συμπαγές και πολύ λιγότερο «ψηλό» στο δρόμο, κάτι που βελτιώνει αισθητά την εμπιστοσύνη του οδηγού στις στροφές. Ακόμη και η κύλιση, ειδικά σε ανώμαλες επιφάνειες, παρουσιάζεται πιο ποιοτική από ό,τι ίσως θα περίμενε κανείς, με την ανάρτηση να φιλτράρει σωστά τις περισσότερες μικρές και μεσαίες ανωμαλίες. Στο σύνολό του, το BEV Hilux δεν προσπαθεί να υποκαταστήσει το diesel μοντέλο. Φτιάχνει τη δική του πρόταση, πιο αθόρυβη, πιο πολιτισμένη και πιο τεχνολογικά εξελιγμένη, διατηρώντας όμως το βασικό Hilux DNA: αντοχή, πρόσφυση και πραγματική χρηστικότητα.

Ψηφιακό περιβάλλον και συστήματα ασφάλειας T-Mate

Στο εσωτερικό, η σχεδίαση είναι επηρεασμένη από το Land Cruiser, προσφέροντας αναβαθμισμένη εργονομία. Η ψηφιακή εμπειρία περιλαμβάνει έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων και την κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών του συστήματος Toyota Smart Connect, το οποίο υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση smartphone, θύρες USB εμπρός-πίσω και απομακρυσμένο έλεγχο μέσω της εφαρμογής MyToyota App (κλείδωμα, προκλιματισμός, εύρεση οχήματος).

Η ομπρέλα ασφάλειας Toyota T-Mate περιλαμβάνει από την πρώτη, βασική έκδοση προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, όπως Lane Trace Assist, Blind Spot Monitor, Safe Exit Assist, Adaptive Cruise Control, Pre-Collision System και Parking Support Brake με 8 αισθητήρες στάθμευσης.

Ιδιαίτερη μνεία απαιτεί το σύστημα EDSS (Emergency Driving Stop System). Σε περίπτωση που η εσωτερική κάμερα ανιχνεύσει ότι ο οδηγός έχει χάσει τις αισθήσεις του ή δεν αντιδρά για κάποιο χρονικό διάστημα, το σύστημα αναλαμβάνει να ακινητοποιήσει το όχημα με ασφάλεια εντός της λωρίδας του, ενεργοποιώντας παράλληλα τα alarm.

Τιμολογιακή πολιτική και Value for Money

Η Toyota Hellas τοποθετεί τη νέα, 9η γενιά του Hilux με τρόπο που να εξασφαλίζει υψηλό δείκτη Value For Money, προσφέροντας πλουσιότερο στάνταρ εξοπλισμό (αυτόματο κιβώτιο, Mild Hybrid, EPS, T-Mate) από τις εισαγωγικές εκδόσεις, σε τιμές άκρως ανταγωνιστικές έναντι του ανταγωνισμού, ακόμα και μικρότερων υπο-κατηγοριών.

Η αρχική λιανική τιμή για το νέο Toyota Hilux 2.8D MHEV 4WD Auto στην ελληνική αγορά έχει καθοριστεί στις 44.150 ευρώ, συνοδευόμενη από την κορυφαία service-activated εγγύηση Toyota Relax, η οποία προσφέρει κάλυψη για έως και 11 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα και 1.000.000 χιλιόμετρα για την μπαταρία του ηλεκτρικού.

Τιμοκατάλογος Νέου Toyota Hilux

Έκδοση Κινητήρας / Σύστημα Κίνησης Λιανική Τιμή ADVANCE 2.8D MHEV 204hp 4WD Auto 41.900 € CRUISER 2.8D MHEV 204hp 4WD Auto 49.300 € PREMIUM 2.8D MHEV 204hp 4WD Auto 53.600 € INVINCIBLE 2.8D MHEV 204hp 4WD Auto 57.600 € CRUISER (BEV) Αμιγώς Ηλεκτρικό 196hp AWD 71.600 € PREMIUM (BEV) Αμιγώς Ηλεκτρικό 196hp AWD 75.300 €

Tο pick-up που αρνείται να συμβιβαστεί

Η 9η γενιά του Toyota Hilux καταφέρνει κάτι εξαιρετικά δύσκολο στην αυτοκινητοβιομηχανία: να εκσυγχρονιστεί ριζικά χωρίς να απολέσει ούτε στο ελάχιστο τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα που το καθιέρωσε ως τον απόλυτο κυρίαρχο της κατηγορίας. Η προσθήκη της τεχνολογίας Mild Hybrid 48V και η υιοθέτηση του στάνταρ αυτόματου κιβωτίου και του ηλεκτρικού τιμονιού EPS από τη βασική κιόλας έκδοση, απαντούν με πειστικό τρόπο στις σύγχρονες απαιτήσεις για άνεση και πολιτισμένη συμπεριφορά στην καθημερινή χρήση, μετατρέποντας το ιαπωνικό pick-up σε μια ολοκληρωμένη πρόταση που «κοιτάζει» στα μάτια ακόμη και τα σύγχρονα SUV.

Παράλληλα, η παρουσίαση του αμιγώς ηλεκτρικού Hilux BEV υπογραμμίζει την τόλμη της Toyota να εφαρμόσει την πολυσυλλεκτική της στρατηγική (Multi-Pathway) ακόμα και στα πιο απαιτητικά πεδία, προσφέροντας μια εξαιρετική εναλλακτική για εταιρικούς στόλους με κορυφαία ποιότητα κύλισης. Με σύμμαχο και την επιθετική τιμολογιακή πολιτική, το νέο Hilux δεν υπερασπίζεται απλώς το DNA του, αλλά επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στην κατηγορία, παραμένοντας το ακλόνητο σημείο αναφοράς.