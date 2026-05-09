Η Honda δημιούργησε το 38ο εργοστάσιό της για μοτοσικλέτες στην Τουρκία

Η Honda άνοιξε επίσημα το νέο της εργοστάσιο παραγωγής μοτοσικλετών στην Τουρκία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη μακροπρόθεσμη δέσμευση της εταιρείας στην περιοχή και στην επέκταση της παγκόσμιας επιχειρηματικής της δραστηριότητας στον τομέα των μοτοσικλετών. Υπό τη διαχείριση της Honda Türkiye AS, η νέα εγκατάσταση έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά μοτοσικλετών στη χώρα, όπου η ζήτηση για προσωπική κινητικότητα και εμπορικές εφαρμογές, όπως οι υπηρεσίες παράδοσης, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Η Τουρκία έχει γίνει μία από τις βασικές αγορές ανάπτυξης της Honda. Το 2025, η Honda κατέλαβε την πρώτη θέση στην αγορά για 11η συνεχόμενη χρονιά. Η παραγωγή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2026, με αρχική ετήσια δυναμικότητα 100.000 μοτοσικλετών και δυνατότητα επέκτασης σε 200.000 μονάδες στο μέλλον. Η εγκατάσταση αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 300 άμεσες ευκαιρίες απασχόλησης, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής της Σμύρνης. Σχεδιασμένο σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα κατασκευής της Honda, το εργοστάσιο στην Αλιάγα θα επικεντρωθεί στην ποιότητα, την αποδοτικότητα και την ευελιξία. Θα επιτρέψει στην Honda να παρέχει υψηλής ποιότητας, αξιόπιστες και οικονομικά προσιτές μοτοσικλέτες, ενισχύοντας παράλληλα τις τοπικές δυνατότητες παραγωγής και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Στην τελετή έναρξης παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Honda Motor Europe, της διοίκησης της Honda Türkiye, δημόσιοι φορείς, τοπικές αρχές και επιχειρηματικοί εταίροι, τονίζοντας τη στενή συνεργασία μεταξύ της Honda και της περιοχής. Ο Hans de Jaeger, Πρόεδρος και Διευθυντής της Honda Motor Europe, δήλωσε: «Η έναρξη της παραγωγής στο εργοστάσιο μοτοσικλετών Honda Türkiye αποτελεί ισχυρή έκφραση της εμπιστοσύνης μας στην αγορά, της σημασίας της για την παγκόσμια επιχείρησή μας και της δέσμευσής μας για μακροπρόθεσμη συνεργασία και ευημερία. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι αυτή η εγκατάσταση θα συμβάλει σημαντικά τόσο στο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής της Honda όσο και στους στόχους της Τουρκίας για βιομηχανική ανάπτυξη, απασχόληση και βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο Satoru Yamada, Πρόεδρος της Honda Türkiye AS, δήλωσε: «Αυτό το εργοστάσιο παραγωγής αποτελεί σαφή έκφραση της ισχυρής πίστης της Honda στην Τουρκία, στο μακροπρόθεσμο όραμά της και στη στενή, έμπιστη σχέση που έχουμε χτίσει εδώ και πολλά χρόνια. Για εμάς, το πραγματικό μέτρο της επιτυχίας δεν είναι μόνο τα οικονομικά μεγέθη. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός αντίκτυπου που αγγίζει την κοινωνία και προσθέτει αξία στη ζωή των ανθρώπων».

Η εγκατάσταση εκτείνεται σε συνολική έκταση 100.000 τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων 45.000 τετραγωνικών μέτρων εσωτερικού χώρου και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της τοπικής αλυσίδας εφοδιασμού, στην υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και στη δημιουργία οικονομικής αξίας. Η νέα μονάδα έχει σχεδιαστεί με ισχυρή έμφαση στην περιβαλλοντική ευθύνη, σύμφωνα με το παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Όραμα της Honda. Η Honda Τουρκίας συνεχίζει επίσης να συμβάλλει στην κοινωνία μέσω πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων οδικής αγωγής και έργων δενδροφύτευσης που αποσκοπούν στην αναδάσωση περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές.

