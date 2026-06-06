Σαν Σήμερα: Η συγκλονιστική νίκη του Τζον Ουάτσον (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι γεμάτος αξιοθαύμαστα γεγονότα και ιστορίες που θα μείνουν χαραγμένα για πάντα στις μνήμες μας. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό ταλέντο του Τζον Ουάτσον ήταν να παίρνει ανέλπιστα αποτελέσματα σε αγώνες της Formula 1, όπως στον πρώτο αγώνα του Ντιτρόιτ, όπως θα μάθουμε παρακάτω. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε ακόμη ένα Grand Prix στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, ενώ στο MotoGP θα θυμηθούμε τι έγινε στο Μουτζέλο το 2004 και το 2010.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 6/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1960, ο Τζακ Μπράμπαμ κυριάρχησε στο GP Ολλανδίας και κέρδισε τον πρώτο του αγώνα στη σεζόν, σε μια μέρα όπου ο Τζιμ Κλαρκ έκανε το ντεμπούτο του στην F1. Ο poleman, Στέρλινγκ Μος, αρχικά κυνήγησε τον Αυστραλό της Cooper αλλά έχασε πολύ έδαφος όταν είχε κλατάρισμα ελαστικού στον 17ο γύρο. Επέστρεψε στην πίστα και κινήθηκε σε γυρολόγιο-ρεκόρ ώστε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, χάνοντας οριακά την τρίτη θέση του βάθρου, στον τελευταίο γύρο από τον Γκρέιαμ Χιλ. Ο Ινές Άιρλαντ της Lotus, κατέλαβε τη δεύτερη θέση για να καταγράψει το πρώτο βάθρο για την ομάδα του Κόλιν Τσάπμαν στην F1.

Σαν σήμερα το 1982, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Grand Prix της F1 στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, σε ένα σιρκουί πόλης που δεν είχε καν ολοκληρωθεί, ενώ υπήρχαν προβλήματα και στο οργανωτικό κομμάτι. Έτσι, οι οδηγοί είχαν περιοριστεί σε ελάχιστες έως μηδαμινές δοκιμές και ο αγώνας διακόπηκε μετά από μόλις 7 γύρους, ύστερα από ένα σοβαρό ατύχημα ανάμεσα στους Έλιο Ντε Άντζελις, Ρομπέρτο Γκερέρο και Ρικάρντο Πατρέζε. Την παράσταση έκλεψε η McLaren του Τζον Ουάτσον, ο οποίος είχε εκκινήσει μόλις 17ος και προσπέρασε τους πάντες με ακρίβεια και μεθοδικότητα, κάνοντας μάλιστα μια τριπλή προσπέραση στον 33ο γύρο. για να βρεθεί δεύτερος. Έπειτα, πλησίασε με δαιμονιώδη ρυθμό τον επικεφαλής, Κέκε Ρόσμπεργκ της Williams και τον πέρασε στον 37ο γύρο, κατακτώντας μια φανταστική νίκη. Το βάθρο τελικά «έκλεισε» με τον Έντι Τσίβερ της Ligier και τον Ντιντιέ Πιρονί της Ferrari.

Σαν σήμερα το 2004, ο Βαλεντίνο Ρόσι επικράτησε στο GP Ιταλίας και κατέκτησε την δεύτερη νίκη του στη σεζόν. Ο αγώνας στο Μουτζέλο διεκόπη στο 17ο γύρο λόγω έντονης βροχόπτωσης. Όταν βελτιώθηκαν οι συνθήκες, η δράση συνεχίστηκε με πληθώρα αναβατών να μάχονται για τη νίκη. Εν τέλει ο «Γιατρός» πήρε την καρό σημαία, με τους Σέτε Ζιμπερνάου και Μαξ Μπιάτζι να τον ακολουθούν.

Σαν σήμερα το 2010, διεξήχθη ακόμα ένα GP Ιταλίας στην πίστα του Μουτζέλο για το MotoGP. Στον αγώνα δεν συμμετείχε ο Βαλεντίνο Ρόσι, καθώς ο «Γιατρός» είχε υποστεί κάταγμα στη δεξιά του κνήμη έπειτα από μια άσχημη πτώση στις ελεύθερες δοκιμές. Ο Ντάνι Πεντρόσα κυριάρχησε και κατέκτησε τη νίκη για τη Honda, αφήνοντας πίσω του τους Χόρχε Λορένθο και Αντρέα Ντοβιτσιόζο.

Φωτογραφίες: f1/Χ