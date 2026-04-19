Η ευρωπαϊκή αγορά μπαίνει σε φάση αναταράξεων, με τη Γερμανία να χάνει πάνω από το ένα τρίτο των πωλήσεών της και τις μεγάλες αγορές να υποχωρούν έντονα.

Η ευρωπαϊκή αγορά μοτοσικλετών το 2025 κατέγραψε μία από τις πιο ανησυχητικές χρονιές της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ACEM, με τη Γερμανία να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς καθίζησης. Η μεγαλύτερη αγορά της Κεντρικής Ευρώπης είδε τις ταξινομήσεις της να μειώνονται κατά 35,7%, πέφτοντας από περίπου 248.000 μονάδες το 2024 στις μόλις 159.764 το 2025, μια πτώση που προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό κλάδο.

Η γερμανική πτώση δεν αποδίδεται μόνο στη διόρθωση μετά τη μεταβατική περίοδο του Euro 5+, αλλά συνδέεται με βαθύτερες οικονομικές αιτίες. Υψηλός πληθωρισμός, επιβράδυνση της κατανάλωσης, αβεβαιότητα στην αγορά και σοβαρή κρίση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, που επηρεάζει συνολικά το χώρο της μετακίνησης. Αντιπρόσωποι αναφέρουν αυξημένα αποθέματα, μειωμένη επισκεψιμότητα στις εκθέσεις και μείωση νέων παραγγελιών.

Η κρίση επεκτείνεται σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη

Η Γερμανία δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Η Γαλλία έκλεισε το 2025 με πτώση 16,4%, περιοριζόμενη στις 179.225 μονάδες, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε μείωση 19,3%, φτάνοντας μόλις τις 89.645 ταξινομήσεις. Ιδιαίτερα για τη βρετανική αγορά, η υποχώρηση κάτω από τις 90.000 μονάδες αποτελεί ιστορικά χαμηλό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας ότι το Brexit, η αύξηση του κόστους ζωής και η γενικότερη οικονομική αστάθεια επηρεάζουν πλέον ξεκάθαρα και την αγορά δικύκλων.

Η Ιταλία αντέχει, αλλά δεν αναπτύσσεται

Η Ιταλία παραμένει η μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης σε απόλυτους αριθμούς, με 331.634 μονάδες, όμως και εκεί καταγράφηκε πτώση 6%. Αν και η εικόνα μοιάζει συγκριτικά πιο σταθερή, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι πρόκειται περισσότερο για συγκράτηση απωλειών παρά για θετική επίδοση. Η ιταλική αγορά θεωρείται πλέον κορεσμένη, με τις πωλήσεις να στηρίζονται σε εκπτώσεις, προσφορές και εμπορικά κίνητρα. Οι κατασκευαστές φοβούνται ότι το 2026 μπορεί να αποδειχθεί δυσκολότερο, εφόσον συνεχιστεί η υποχώρηση των βόρειων αγορών.

Η Ισπανία μοναδική θετική εξαίρεση

Η μοναδική μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά που κινήθηκε ανοδικά ήταν η Ισπανία, η οποία σημείωσε αύξηση 8,3%, φτάνοντας τις 242.580 μονάδες. Η ισπανική επιτυχία αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή ζήτηση για scooter στις αστικές περιοχές, στις πολιτικές ενίσχυσης της μικροκινητικότητας και στο χαμηλότερο κόστος ζωής σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η ανάπτυξη δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τη συνολική πτώση των μεγάλων αγορών.

Μικρή η αύξηση στην Ελλάδα

Το 2025 στην ελληνική αγορά των δύο τροχών (σκούτερ, μοτοσυκλέτες, παπιά και ATV) πουλήθηκαν 80.416 μονάδες, που ήταν οριακά αυξημένες κατά 4,6% σε σχέση με το 2024. Με δεδομένο ότι υπήρξαν και προ-ταξινομήσεις για τους γνωστούς λόγους (αλλαγή προδιαγραφών από Euro5 σε Euro5+), πιθανά η εν λόγω αύξηση να είναι κατά πολύ μικρότερη. Οι προ-ταξινομήσεις υπολογίζονται περίπου στις 1.500 μονάδες, ενώ στο σύνολο προστέθηκαν και 430 μοτοσικλέτες που παραδόθηκαν στην ελληνική αστυνομία και όχι στην ελεύθερη αγορά.

Τι σημαίνει αυτό για το 2026

Ο Γενικός Γραμματέας της ACEM, Antonio Perlot, εμφανίστηκε συγκρατημένος, δηλώνοντας ότι θα απαιτηθεί τουλάχιστον έως το πρώτο εξάμηνο του 2026 για να αξιολογηθεί αν η πτώση του 2025 αποτελεί προσωρινή διόρθωση ή αρχή βαθύτερης αναδιάρθρωσης. Το βέβαιο είναι πως η ευρωπαϊκή αγορά μοτοσικλέτας βρίσκεται σε καμπή. Οι ισορροπίες αλλάζουν, τα παραδοσιακά κέντρα ισχύος αποδυναμώνονται και νέες αγορές, όπως η Ισπανία, αποκτούν αυξημένη σημασία. Με τη Γερμανία να υποχωρεί κατά 35,7%, η ευρωπαϊκή βιομηχανία δικύκλου έχει πλέον κάθε λόγο να ανησυχεί σοβαρά.

Πηγή www.2wo.gr