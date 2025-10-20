Triumph TF 450-X 2026: Αγγλικό βαρύ πυροβολικό (vid)

Η Triumph ανανεώνει το μεγάλο της μοντέλο μοτοκρός και το εξελίσσει ακόμα περισσότερο σε καίριους τομείς.

Μετά την κυκλοφορία της περσινής ειδικής έκδοσης TF 450-RC, η οποία σηματοδότησε το ντεμπούτο της Triumph στην κατηγορία των 450cc, το νέο TF 450-X επωφελείται από τις τελευταίες τεχνικές ενημερώσεις που είδαμε και στο μικρότερο TF 250-X.

Πολλά τα άλογα

Με μέγιστη ισχύ 62,4 ίππων στις 9.500 σ.α.λ. και ένα εξαιρετικά ελαφρύ συνολικό βάρος 108,3 κιλών, το νέο TF 450-X προσφέρει μια αναλογία ισχύος προς βάρος που ξεπερνά τον ανταγωνισμό. Διασφαλίζοντας ότι οι οδηγοί αγώνων έχουν όλα όσα χρειάζονται από την πρώτη στιγμή, το TF 450-X διαθέτει κορυφαίας ποιότητας συστατικά στοιχεία, όπως φρένα Brembo, ανάρτηση KYB, τιμόνι Pro Taper και ζάντες D.I.D, μαζί με βελτιστοποιημένα ηλεκτρονικά, όπως launch control, traction control, quickshifter και δύο χαρτογραφήσεις (Ride Modes).

Ένας νέος συμπλέκτης Exedy έχει βελτιστοποιήσει τις θύρες λίπανσης, ενισχύοντας περαιτέρω την ανθεκτικότητα και βελτιώνοντας την απόδοση της ροπής σε ακραίες αγωνιστικές συνθήκες. Παράλληλα, το νέο ελατήριο συμπλέκτη Belleville υπόσχεται μια πλέον εκλεπτυσμένη λειτουργία συμπλέκτη και μια ακόμα πιο σταθερή εμπλοκή. Οι βάσεις του κινητήρα είναι επίσης νέες και έχουν σχεδιαστεί για καλύτερη συνεργασία με το πλαίσιο στον τομέα της ακαμψίας και της ενδοτικής στιβαρότητας.

Ανταγωνιστικές επιδόσεις

Η χαρτογράφηση του κινητήρα μεταφέρεται από την έκδοση RC, βελτιώνοντας την απόκριση του γκαζιού και ενισχύοντας τη ροπή στις χαμηλές στροφές, δίνοντας στους αναβάτες περισσότερο έλεγχο στην έξοδο από τις στροφές και πιο δυνατές εκκινήσεις. Σχεδιασμένος για ανταγωνιστικές επιδόσεις και μεγάλη αντοχή, ο κινητήρας διαθέτει σφυρήλατο έμβολο αλουμινίου König. Οι βαλβίδες τιτανίου Del West με βελτιστοποιημένη ροή είναι εξαιρετικά ελαφριές, επιτρέποντας υψηλότερες στροφές και βελτιωμένη απόκριση, ενώ οι εκκεντροφόροι με επικάλυψη DLC ελαχιστοποιούν την τριβή, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την ομαλή απόδοση σε υψηλά φορτία.

Τα καπάκια κινητήρα από μαγνήσιο εξοικονομούν μάζα και έχουν αναπτυχθεί για αγώνες προσφέροντας αντοχή, ψύξη και εύκολη συντήρηση. Το προηγμένο σύστημα ψεκασμού διαθέτει σώμα πεταλούδας Dell'Orto 44mm και μπεκ ψεκασμού Keihin, ενώ το φιλτροκούτι και το τελικό της εξάτμισης, που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην έκδοση TF 450-RC, βελτιώνουν τη ροή αέρα και την απόκριση του γκαζιού, τηρώντας παράλληλα τους κανονισμούς θορύβου που έχουν επιβάλλει FIM και AMA. Ένα σύστημα quickshifter επιτρέπει ανεβάσματα ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη από τη 2η έως και την 5η σχέση του κιβωτίου ταχυτήτων.

Από το πάνω ράφι όλα

Οι δαγκάνες της Brembo επενεργούν σε δίσκους της Galfer, ενώ οι ελαφριές ζάντες αλουμινίου D.I.D DirtStar σειράς 7000 είναι εξοπλισμένες με ελαστικά Pirelli MX32 μεσαίου-μαλακού εδάφους. Διατίθεται προαιρετικό κάλυμμα μπροστινού δίσκου για πρόσθετη προστασία σε απαιτητικές συνθήκες.

Πλαίσιο αλουμινίου

Η σχεδίαση και κατασκευή του αλουμινένιου πλαίσιου έχει στόχο την εξισορρόπηση μεταξύ ακαμψίας και την ευκαμψίας. Το υδροδιαμορφωμένο ψαλίδι και το σύστημα σύνδεσης με το πλαίσιο μειώνουν το βάρος ενώ παράλληλα μεγιστοποιούν την πρόσφυση και τη λειτουργία της ανάρτησης. Οι ρυθμίσεις της ανάρτησης μεταφέρονται επίσης από την έκδοση RC για να προσφέρουν απόδοση επαγγελματικού επιπέδου. Το USD πιρούνι KYB AOS των 48mm και το piggyback αμορτισέρ είναι ρυθμισμένα για σταθερή απόσβεση, ελεγχόμενες προσγειώσεις και βελτιωμένη αίσθηση του μπροστινού μέρους σε ένα ευρύ φάσμα εδάφους.

Συστατικά απλά κορυφαία

Το TF 450-X διαθέτει τιμόνι ProTaper ACF και γκριπ της ODI με δυνατότητα κλειδώματος, ενώ η τελική μετάδοση διαθέτει αλυσίδα D.I.D 520 SDH και ελαφριά γρανάζια JT. Το ολοκληρωμένο πακέτο ηλεκτρονικών περιλαμβάνει έλεγχο εκκίνησης, έλεγχο πρόσφυσης και διπλή χαρτογράφηση κινητήρα, η οποία ελέγχεται μέσω μποτόν στο αριστερό άκρο του τιμονιού. Προαιρετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή MX Tune Pro, η οποία ξεκλειδώνει έως και δέκα επιπλέον χάρτες όταν συνδυάζεται με την επίσης προαιρετική Μονάδα Διαχείρισης Κινητήρα. Ένας πίνακας ελέγχου με αισθητήρες παρέχει ζωντανά δεδομένα, διαγνωστικά και ειδοποιήσεις σέρβις, ενώ ένας διακριτικός μετρητής ωρών παρακολουθεί το χρόνο λειτουργίας του κινητήρα. Η ECU Athena ελέγχει τις ρυθμίσεις ανάφλεξης, εκκίνησης, πρόσφυσης και χάρτη και είναι ενσωματωμένη με το GET Power Assist για απρόσκοπτο έλεγχο πρόσφυσης και εκκίνησης.

Και το κάτι παραπάνω

Η Triumph έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες, premium μάρκες για να δημιουργήσει μια ειδική γκάμα αγωνιστικών αξεσουάρ για την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης και των δυνατοτήτων. Αυτά περιλαμβάνουν σύστημα εξάτμισης Akrapovič από τιτάνιο, μονάδα ελέγχου εκκίνησης Athena LC-GPA με βελτιωμένες ρυθμίσεις ελέγχου πρόσφυσης και ελέγχου εκκίνησης που επιλέγονται από τον αναβάτη και ένδειξη στροφών κινητήρα LED, μονάδα wi-fi MX Tune Pro με δέκα επιπλέον χάρτες και αντιολισθητική σέλα.

Εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης 24/7

Η Triumph διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο 300 εξειδικευμένων κέντρων Motocross και Enduro σε όλη την Ευρώπη, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ, παρέχοντας εξειδικευμένες πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά και υποστήριξη αγώνων. Σε συνεργασία με την Alpinestars, η Triumph προσφέρει επίσης μια πλήρη γκάμα τουχισμού motocross και enduro. Ένα μοναδικό ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλακτικών και αξεσουάρ 24/7, βελτιστοποιημένο για κινητά, επιτρέπει στους αναβάτες να παραγγέλνουν απευθείας από την πίστα με γρήγορη παράδοση ή επιλογές click-and-collect.

Οι δηλώσεις

Ο Εμπορικός Διευθυντής της Triumph Motorcycles, Paul Stroud, δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα μοτοκρός μάς έχει ήδη προσφέρει διακρίσεις με νίκες και βάθρα τόσο στο Supercross όσο και στο MXGP και η ανταπόκριση στα TF 250-X και TF 450-RC ήταν εξαιρετική. Το νέο TF 450-X βασίζεται σε αυτή τη δυναμική, προσφέροντας την ίδια απόδοση που έχει αναπτυχθεί σε αγώνες σε ένα τυπικό μοντέλο παραγωγής. Αναπτυγμένο και δοκιμασμένο για να προσφέρει απόδοση, έλεγχο και αξιοπιστία για αναβάτες όλων των δυνατοτήτων, αυτό το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να είναι προσβάσιμο για τους αναβάτες του Σαββατοκύριακου, ενώ παράλληλα βοηθά τους αγωνιζόμενους να αποδίδουν στο υψηλότερο επίπεδο».

Το μοντέλο αναμένεται σύντομα στη χώρα μας σε τιμή που δεν έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Triumph.