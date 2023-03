Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP συνεχίζεται και αυτό το τριήμερο, με το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς να αλλάζει παραστάσεις, καθώς ταξιδεύει στην Αργεντινή.

Έπειτα από ένα άκρως επεισοδιακό Grand Prix Πορτογαλίας, το MotoGP ετοιμάζεται για το δεύτερο αγώνα του στο 2023. Επόμενος σταθμός είναι το Grand Prix Αργεντινής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 31 Μαρτίου με 2 Απριλίου.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην πίστα Τέρμας Ντε Ρίο Χόντο. Η διαδρομή φιλοξενεί αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος από το 2014, με εξαίρεση το 2020 και το 2021, λόγω της πανδημίας της Covid-19. Έχει μήκος 4,8 χιλιόμετρα και αποτελείται από 14 στροφές, πέντε αριστερές και εννέα δεξιές. Νικητής στον αγώνα του 2022 ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia. Τις περισσότερες νίκες τις έχει ο Μαρκ Μάρκεθ με τρεις, με τον Ισπανό να έχει επίσης και το ρεκόρ πίστας με το 1:37,683.

