Ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο δηλώνει αποφασισμένος να μείνει προσγειωμένος και εξηγεί πώς αντιμετωπίζει τη δημοσιότητα και τις προσδοκίες της Formula 1.

Ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο έχει σκοπό να μη χάσει την επαφή του με την πραγματικότητα στη Formula 1, ακόμη και αν η καριέρα του εκτοξευθεί. Ο 21χρονος Βραζιλιάνος, που πραγματοποίησε την πρώτη του σεζόν με τη Sauber το 2025, αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει από τους φίλους του να τον «χαστουκίσουν» αν διαπιστώσουν πως η φήμη τον έχει αλλάξει.

«Δεν νομίζω ότι έχω αλλάξει καθόλου. Έμαθα απλώς να διαχειρίζομαι καλύτερα τον χρόνο μου. Ως χαρακτήρας, παραμένω ο ίδιος. Μου αρέσει να κάνω τους ανθρώπους γύρω μου να χαμογελούν και αυτό δεν θέλω να το χάσω», δήλωσε στο F1.com.

Ο Μπορτολέτο αναγνωρίζει ότι η Formula 1 μπορεί εύκολα να αλλοιώσει προσωπικότητες, ειδικά για οδηγούς που μπαίνουν στο προσκήνιο σε νεαρή ηλικία. «Στη Formula 1 γίνεσαι λίγο διάσημος και πολλοί αρχίζουν να αλλάζουν. Δεν βλέπω κανέναν λόγο να συμβεί αυτό σε μένα», εξήγησε, προσθέτοντας με χιούμορ: «Έχω πει στους φίλους μου ότι αν μια μέρα αλλάξω, να με χαστουκίσουν. Μέχρι στιγμής, δεν έχει χρειαστεί».

Παράλληλα, ο νεαρός οδηγός εμφανίζεται ενθουσιασμένος με το μέλλον του στη Sauber, ενόψει της μετάβασης της ομάδας στην Audi F1 από το 2026. «Είναι συναρπαστικό να συμμετέχεις σε ένα νέο πρότζεκτ από την αρχή», είπε, δείχνοντας έτοιμος να αναλάβει αυξημένο ρόλο και ευθύνες σε μια ομάδα που ετοιμάζεται για μια νέα εποχή.

