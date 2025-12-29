«Κανένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό», είναι η άποψη του Φερνάντο Αλόνσο για το πρωτάθλημα του Μαρκ Μάρκεθ.

Ο Φερνάντο Αλόνσο δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Μαρκ Μάρκεθ, μετά την επιστροφή του Ισπανού στην κορυφή του MotoGP και την κατάκτηση του τίτλου του 2025 με τη Ducati. Μιλώντας σε ντοκιμαντέρ του DAZN, ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 χαρακτήρισε το επίτευγμα του συμπατριώτη του «εξαιρετικό» και πέρα από τα όρια του «φυσιολογικού».

Ο Αλόνσο στάθηκε κυρίως στη ψυχική δύναμη που απαιτείται για μια τέτοια επιστροφή, μετά από πέντε χρόνια χωρίς τίτλο και μια καριέρα που απειλήθηκε σοβαρά από τραυματισμούς. «Δεν αρκεί το φυσικό ταλέντο. Χρειάζεται πνευματική δύναμη, πειθαρχία και η ικανότητα να βελτιώνεις έναν ήδη παγκόσμιο πρωταθλητή. Αυτό είναι κάτι που μπορούν να κάνουν ελάχιστοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η αποφασιστικότητα του Μάρκεθ να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο είναι σπάνια ακόμη και στον κορυφαίο αθλητισμό.

Παράλληλες διαδρομές, κοινές δυσκολίες

Ο Ισπανός πιλότος της Aston Martin βρήκε πολλές ομοιότητες ανάμεσα στη δική του πορεία και σε εκείνη του Μάρκεθ, ειδικά στα χρόνια που και οι δύο αγωνίζονταν με μη ανταγωνιστικό εξοπλισμό. «Όταν δεν έχεις το σωστό μονοθέσιο ή τη σωστή μοτοσικλέτα, πρέπει να κάνεις συνεχώς εσωτερικούς διαλόγους. Προπονείσαι μόνος, κοιτάς τις ουλές σου, θυμάσαι ποιος ήσουν και προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου ότι είσαι ακόμα αυτός ο άνθρωπος», εξήγησε.

Ο Αλόνσο αναφέρθηκε επίσης στο πόσο διαφορετικά βιώνεται η επιτυχία όταν έρχεται για δεύτερη φορά, μετά από χρόνια δυσκολιών. Όπως είπε, η χαρά δεν έχει να κάνει πια μόνο με τη νίκη, αλλά με την ίδια την επιστροφή στην ανταγωνιστικότητα. Κάτι που, όπως τόνισε, φάνηκε ξεκάθαρα τόσο στις αντιδράσεις του Μάρκεθ το 2024-25, όσο και στις δικές του παρουσίες στο βάθρο με την Aston Martin.

Τα λόγια του Αλόνσο δίνουν μια διαφορετική διάσταση στην επιστροφή του Μάρκεθ: όχι απλώς ως αγωνιστικό comeback, αλλά ως μια βαθιά ανθρώπινη δοκιμασία αντοχής, πείσματος και αυτογνωσίας. Και ίσως γι’ αυτό, όπως είπε και ο ίδιος, «δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει ένας φυσιολογικός άνθρωπος».

