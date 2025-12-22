Ο πρωταθλητής του 2024 πιστεύει ότι χωρίς τους τραυματισμούς και με την κατάλληλη μοτοσικλέτα η ιστορία του 2025 θα μπορούσε να είχε γραφτεί διαφορετικά.

Η σεζόν του 2025 στο MotoGP εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τον Χόρχε Μαρτίν. Από την κορυφή του κόσμου στο τέλος του 2024, βρέθηκε αντιμέτωπος με τέσσερις σοβαρούς τραυματισμούς και ισάριθμες επεμβάσεις, καταφέρνοντας να τερματίσει μόλις σε τέσσερις αγώνες, με καλύτερο αποτέλεσμα την τέταρτη θέση.

Ο Ισπανός, που άφησε την Ducati Pramac για να ενταχθεί στην Aprilia Racing, μίλησε στο Motorsport.com λίγο πριν το ιαπωνικό Grand Prix και δεν έκρυψε ότι, υπό διαφορετικές συνθήκες, πιστεύει πως θα μπορούσε να έχει παλέψει στα ίσια με τον Μαρκ Μάρκεθ.

«Δεν θα το μάθουμε ποτέ», παραδέχτηκε, «αλλά κοιτάζοντας τη σεζόν του Άλεξ Μάρκεθ και τους χρόνους των αγώνων σε σχέση με το 2024, πιστεύω ότι θα μπορούσα να παλέψω. Θα έδινα το 100% και θεωρώ ότι αυτό το 100% θα ήταν αρκετό για να δώσω μάχη. Δεν λέω ότι θα κέρδιζα τον Μαρκ - αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Αυτό που έκανε φέτος είναι κάτι εξωπραγματικό».

Ο Μαρτίν τόνισε ότι με ακόμη έναν χρόνο εμπειρίας στην ίδια μοτοσικλέτα και χωρίς τα προβλήματα υγείας, θα είχε τη δυνατότητα να βρεθεί στο ίδιο επίπεδο: «Θεωρώ τον εαυτό μου δυνατό αναβάτη και πιστεύω ότι, με την ίδια μοτοσικλέτα για δεύτερη χρονιά, θα μπορούσα σίγουρα να παλέψω».

«Είμαι ένας από τους πέντε αναβάτες αναφοράς στο MotoGP»

Παρά την αγωνιστική του απουσία, ο Μαρτίν δηλώνει ότι δεν ένιωσε ποτέ πως βγήκε από το προσκήνιο. «Δεν με επηρέασε καθόλου. Νιώθω ότι είμαι πάντα στο επίκεντρο. Είτε λόγω συνεντεύξεων είτε λόγω της Aprilia είτε λόγω τραυματισμών είτε επειδή επιστρέφω».

Ο ίδιος τοποθετεί τον εαυτό του σε μια πολύ συγκεκριμένη ελίτ: «Αισθάνομαι ότι είμαι ένας από τους αναβάτες αναφοράς, μαζί με τον Μαρκ (Μάρκεθ), τον Φάμπιο (Κουαρταραρό), τον Πέκο (Μπανάια) και τον Πέδρο (Ακόστα). Είμαστε οι πέντε που είμαστε πάντα εκεί. Όχι από εγωισμό, δεν με νοιάζει αν μιλάνε για μένα ή όχι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα».

Η «δύναμη» του Μάρκεθ εντός και εκτός πίστας

Ο Μαρτίν αναγνωρίζει χωρίς περιστροφές το ειδικό βάρος του Μαρκ Μάρκεθ, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και επικοινωνιακά. «Στην πίστα είναι ένας σκληρός αντίπαλος. Είναι ανταγωνιστικό “θηρίο” και πάντα θα προσπαθήσει να κερδίσει, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ρίσκο».

Και συμπλήρωσε: «Από επικοινωνιακής πλευράς, ό,τι λέει ο Μαρκ έχει τεράστια δύναμη. Έχει πολύ κόσμο πίσω του και αυτά που λέει μπορούν να σε επηρεάσουν ακόμη και σε μια συνέντευξη Τύπου. Για να παλέψεις τον καλύτερο Μαρκ, πρέπει να είσαι απόλυτα προετοιμασμένος».

Παρά ταύτα, ο Ισπανός βλέπει και τη θετική πλευρά: «Ο καλύτερος Μαρκ θα με κάνει καλύτερο αναβάτη. Όσο καλύτερος είναι εκείνος, τόσο καλύτερος θα πρέπει να γίνω κι εγώ. Μαθαίνω ακολουθώντας τα βήματά του. Ελπίζω να παλέψουμε στο μέλλον».

Ο Μαρτίν εμφανίζεται βέβαιος ότι οι ατυχίες του 2025 δεν σχετίζονται με το #1 στη μοτοσικλέτα του και δηλώνει αποφασισμένος να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο, με ξεκάθαρο στόχο έναν ακόμη τίτλο στο MotoGP.