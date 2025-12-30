Ο Μάρτσιν Μπουντκόφσκι προειδοποιεί ότι όλα θα κριθούν από την ανταγωνιστικότητα της Red Bull στη νέα εποχή των κινητήρων της Formula 1.

Ο Μαξ Φερστάπεν ενδέχεται να μπαίνει σε μια κρίσιμη καμπή της καριέρας του στη Formula 1, με τον πρώην εκτελεστικό διευθυντή της Alpine, Μάρτσιν Μπουντκόφσκι, να προειδοποιεί ότι έχει ανοίξει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για πιθανή αποχώρησή του από τη Red Bull Racing. Παρότι ο Ολλανδός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το τέλος του 2028, υπάρχουν ρήτρες που του επιτρέπουν να αποχωρήσει αν το μονοθέσιο δεν αποδειχθεί ανταγωνιστικό.

Η Red Bull διανύει περίοδο μεγάλων αλλαγών. Ο Κρίστιαν Χόρνερ αποχώρησε από τη θέση του επικεφαλής της ομάδας μετά το βρετανικό Grand Prix, με τον Λοράν Μεκίς να αναλαμβάνει τα ηνία. Παράλληλα, ο πολυετής σύμβουλος της ομάδας Χέλμουτ Μάρκο ανακοίνωσε επίσης την αποχώρησή του, γεγονός με ιδιαίτερη βαρύτητα για τον Φερστάπεν, ο οποίος στο παρελθόν είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ του.

Thank you, Helmut 🙏



We’ve achieved everything we ever dreamed of together. I’m forever grateful for your belief in me 🙌 pic.twitter.com/MKwsF5cRva — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 9, 2025

Μιλώντας στο podcast του RacingNews365, ο Μπουντκόφσκι τόνισε ότι όλα θα εξαρτηθούν από την απόδοση του πακέτου της Red Bull στη νέα εποχή των κινητήρων: «Αν η Red Bull παρουσιάσει ένα κυρίαρχο μονοθέσιο και ξεκινήσει μια νέα περίοδο κυριαρχίας, τότε ο Μαξ θα το σκεφτεί πολύ σοβαρά πριν φύγει. Αν όχι, το παράθυρο υπάρχει», είπε. Υπογράμμισε επίσης ότι η μετάβαση της ομάδας σε ρόλο κατασκευαστή κινητήρων για πρώτη φορά στην ιστορία της προσθέτει ρίσκο στην εξίσωση.

Τέλος, ο Μπουντκόφσκι προέβλεψε ένα ιδιαίτερα «άγριο» driver market ενόψει 2026, επισημαίνοντας ότι, σε αντίθεση με την αεροδυναμική, οι αδυναμίες στους κινητήρες δεν καλύπτονται εύκολα. «Είναι πολύ πιο δύσκολο να καλύψεις το έλλειμμα σε έναν κινητήρα. Γι’ αυτό και η επόμενη σεζόν θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα», κατέληξε.

