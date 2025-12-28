MotoGP: Ρεκόρ προσέλευσης θεατών το 2025

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Ρεκόρ προσέλευσης θεατών το 2025
Η φετινή σεζόν με τους 22 αγώνες έφερε ιστορικά νούμερα, με μοναδικές εξαιρέσεις δύο ευρωπαϊκές πίστες.

Το MotoGP έκλεισε το 2025 με ένα νέο ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης, καθώς περισσότεροι από 3,6 εκατομμύρια θεατές βρέθηκαν στις κερκίδες των 22 αγώνων της σεζόν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συνολική προσέλευση που έχει καταγραφεί ποτέ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή εμπορική και αγωνιστική άνοδο της διοργάνωσης.

Η αύξηση ήρθε σε συνέχεια της περσινής σεζόν, όπου το MotoGP είχε ξεπεράσει για πρώτη φορά το φράγμα των τριών εκατομμυρίων θεατών, με το διευρυμένο καλεντάρι να λειτουργεί καταλυτικά. Ο CEO της Dorna, Καρμέλο Εθπελέτα, χαρακτήρισε τη χρονιά «εξαιρετική», τονίζοντας ότι η παγκόσμια ανάπτυξη του MotoGP δεν αλλοιώνει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.

Ευρώπη και ιστορικές πίστες σε πρώτο πλάνο

Οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές πίστες κατέγραψαν εντυπωσιακά νούμερα. Το Λε Μαν σημείωσε τη μεγαλύτερη προσέλευση της χρονιάς –και τη μεγαλύτερη στην ιστορία του MotoGP– με 311.797 θεατές συνολικά το 3ήμερο, ενώ οι Χερέθ, Μουτζέλο, Μιζάνο και Άσεν κινήθηκαν επίσης σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ξεχωριστή ήταν και η επιστροφή του Μπρνο, που προσέλκυσε πάνω από 219.000 φίλους του σπορ.

Σημαντική ώθηση έδωσαν και οι ασιατικές αγορές, με την Ινδονησία (Μανταλίκα), την Ιαπωνία και τη Μαλαισία να εμφανίζουν σαφή αύξηση σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, η Βαλένθια επέστρεψε δυναμικά μετά το περσινό έκτακτο φινάλε στη Βαρκελώνη, με πάνω από 205.000 θεατές.

Οι εξαιρέσεις

Μόλις δύο πίστες κατέγραψαν μείωση προσέλευσης σε σχέση με το 2024: το Σίλβερστον και το Σπίλμπεργκ. Στην πρώτη περίπτωση, ο καιρός και ζητήματα υποδομών έπαιξαν ρόλο, ενώ στην Αυστρία υπήρξαν περιορισμοί χωρητικότητας για λόγους ασφαλείας.

Συνολικά, το 2025 επιβεβαίωσε ότι το MotoGP αυξάνει μεν τους αγώνες του, αλλά ενισχύει σταθερά και τη φυσική παρουσία στις κερκίδες, κάτι που παραμένει κρίσιμο σε μια εποχή όπου τα περισσότερα πρωταθλήματα στηρίζονται κυρίως στη ψηφιακή κατανάλωση.

Προσέλευση θεατών MotoGP – Σύγκριση 2024 / 2025

ΓύροςGrand Prix (Πίστα)20242025
1Ταϊλάνδη (Μπουριράμ)205.343224.634
2Αργεντινή (Τέρμας ντε Ρίο Χόντο)208.979
3ΗΠΑ (Όστιν)122.559125.806
4Κατάρ (Λουσέιλ)40.34350.321
5Ισπανία (Χερέθ)181.289224.420
6Γαλλία (Λε Μαν)297.471311.797
7Μεγάλη Βρετανία (Σίλβερστον)117.86799.328
8Αραγονία (Αραγονία)107.421112.633
9Ιταλία (Μουτζέλο)156.676166.074
10Ολλανδία (Άσεν)192.554200.104
11Γερμανία (Σάξενρινγκ)252.826256.441
12Τσεχία (Μπρνο)219.544
13Αυστρία (Σπίλμπεργκ)150.187117.560
14Ουγγαρία (Μπάλατον Παρκ)80.105
15Καταλονία (Βαρκελώνη)176.684187.086
16Σαν Μαρίνο (Μιζάνο)163.558174.821
17Ιαπωνία (Μοτέγκι)80.13190.096
18Ινδονησία (Μανταλίκα)121.252140.324
19Αυστραλία (Φίλιπ Άιλαντ)90.68591.245
20Μαλαισία (Σεπάνγκ)184.923190.977
21Πορτογαλία (Πορτιμάο)174.614183.102
22Βαλένθια (Βαλένθια)205.319

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Red Bull Content Pool

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 