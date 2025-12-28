Η φετινή σεζόν με τους 22 αγώνες έφερε ιστορικά νούμερα, με μοναδικές εξαιρέσεις δύο ευρωπαϊκές πίστες.

Το MotoGP έκλεισε το 2025 με ένα νέο ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης, καθώς περισσότεροι από 3,6 εκατομμύρια θεατές βρέθηκαν στις κερκίδες των 22 αγώνων της σεζόν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συνολική προσέλευση που έχει καταγραφεί ποτέ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή εμπορική και αγωνιστική άνοδο της διοργάνωσης.

Η αύξηση ήρθε σε συνέχεια της περσινής σεζόν, όπου το MotoGP είχε ξεπεράσει για πρώτη φορά το φράγμα των τριών εκατομμυρίων θεατών, με το διευρυμένο καλεντάρι να λειτουργεί καταλυτικά. Ο CEO της Dorna, Καρμέλο Εθπελέτα, χαρακτήρισε τη χρονιά «εξαιρετική», τονίζοντας ότι η παγκόσμια ανάπτυξη του MotoGP δεν αλλοιώνει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.

Ευρώπη και ιστορικές πίστες σε πρώτο πλάνο

Οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές πίστες κατέγραψαν εντυπωσιακά νούμερα. Το Λε Μαν σημείωσε τη μεγαλύτερη προσέλευση της χρονιάς –και τη μεγαλύτερη στην ιστορία του MotoGP– με 311.797 θεατές συνολικά το 3ήμερο, ενώ οι Χερέθ, Μουτζέλο, Μιζάνο και Άσεν κινήθηκαν επίσης σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ξεχωριστή ήταν και η επιστροφή του Μπρνο, που προσέλκυσε πάνω από 219.000 φίλους του σπορ.

Σημαντική ώθηση έδωσαν και οι ασιατικές αγορές, με την Ινδονησία (Μανταλίκα), την Ιαπωνία και τη Μαλαισία να εμφανίζουν σαφή αύξηση σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, η Βαλένθια επέστρεψε δυναμικά μετά το περσινό έκτακτο φινάλε στη Βαρκελώνη, με πάνω από 205.000 θεατές.

Οι εξαιρέσεις

Μόλις δύο πίστες κατέγραψαν μείωση προσέλευσης σε σχέση με το 2024: το Σίλβερστον και το Σπίλμπεργκ. Στην πρώτη περίπτωση, ο καιρός και ζητήματα υποδομών έπαιξαν ρόλο, ενώ στην Αυστρία υπήρξαν περιορισμοί χωρητικότητας για λόγους ασφαλείας.

Συνολικά, το 2025 επιβεβαίωσε ότι το MotoGP αυξάνει μεν τους αγώνες του, αλλά ενισχύει σταθερά και τη φυσική παρουσία στις κερκίδες, κάτι που παραμένει κρίσιμο σε μια εποχή όπου τα περισσότερα πρωταθλήματα στηρίζονται κυρίως στη ψηφιακή κατανάλωση.

Προσέλευση θεατών MotoGP – Σύγκριση 2024 / 2025