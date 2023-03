Μετά τη χειρουργική επέμβαση στο δεξί του χέρι, ο Marc Marquez δεν θα τρέξει στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος.

Tο ατύχημα που προκάλεσε ο Μαρκ Μάρκεθ στο ξεκίνημα του αγώνα του MotoGP στην Πορτογαλία εκτός από το ότι κατάστρεψε τον αγώνα δύο άλλων αναβατών, του Μιγκέλ Ολιβέιρα και του Χόρχε Μαρτίν, άφησε και στον ίδιο τον Ισπανό έναν σοβαρό τραυματισμό.

Μετά την επιστροφή του στην Ισπανία, ο αναβάτης της Repsol Honda διαγνώστηκε με μετατοπισμένο ενδοαρθρικό κάταγμα της βάσης του πρώτου μετακαρπίου του αντίχειρα του δεξιού χεριού. Ο Μάρκεθ υποβλήθηκε αμέσως σε χειρουργική επέμβαση στο Ruber Internacional Hospital στη Μαδρίτη με τον Δρ Ιγκνάθιο Ροζέρ ντε Όνα να ηγείται μιας ομάδας αποτελούμενης από τον Δρ Σάμουελ Αντούνια και τον Δρ Αντρέα Γκαρθία Βιλανουέβα. Στο χειρουργείο έγινε κλειστή ανάταξη του κατάγματος και εσωτερική στερέωση του ίδιου με δύο βίδες και σύμφωνα με τους γιατρούς ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.

After successful surgery to repair the broken first metacarpal in his right hand, Marc Marquez will miss the second round of the 2023 MotoGP World Championship.



📄 https://t.co/BbFSbVvFIJ pic.twitter.com/8DWwJcjdC5