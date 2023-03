Το ατύχημα στον Αγώνα Σπριντ άφησε τον Ιταλό της Ducati με κάταγμα στην ωμοπλάτη, χάνει και την Αργεντινή.

Η χρονιά δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τον Ενέα Μπαστιανίνι. Ο Ιταλός αναβάτης της εργοστασιακής Lenovo Ducati παρασύρθηκε στο δεύτερο γύρο του Αγώνα Σπριντ στο Πορτιμάο από τον Λούκα Μαρίνι και είχε μια άσχημη πτώση, στην οποία, όπως διαπιστώθηκε αργότερα στο τοπικό νοσοκομείο που πήγε για εξετάσεις, υπέστη κάταγμα στη δεξιά ωμοπλάτη.

Όπως είναι φυσικό, ο Μπαστιανίνι δεν είναι σε θέση να πάρει μέρος στον αγώνα της Κυριακής για το Grand Prix Πορτογαλίας του MotoGP και, όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα, δεν θα τρέξει ούτε στον επόμενο αγώνα στην Αργεντινή, που είναι προγραμματισμένος για το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Wish a speedy recovery to @bestia23!💖 Following today’s injury, Enea will be forced to sit out tomorrow’s Race and next week #ArgentinaGP. Evolution of his conditions will determine his return to racing. Come back soon, Enea!!! ❤️#ForzaDucati #DucatiLenovoTeam pic.twitter.com/PgPfmXVq8x