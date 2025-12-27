Ο επικεφαλής της Trackhouse Aprilia προτείνει αλλαγή στο format ώστε ένα λάθος στις κατατακτήριες να μη χαλά ολόκληρο το αγωνιστικό τριήμερο.

Ο Νταβίντε Μπρίβιο άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από το format του αγωνιστικού 3ημέρου στο MotoGP, προτείνοντας μια αλλαγή που –όπως λέει– θα έκανε το πρωτάθλημα πιο δίκαιο για τους αναβάτες και λιγότερο εξαρτημένο από ένα κακό απόγευμα.

Μιλώντας στο Crash.net, ο επικεφαλής της Trackhouse Racing τόνισε ότι, αγωνιστικά, το MotoGP βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά το υπάρχον σύστημα κατατακτηρίων μπορεί να βελτιωθεί. «Προσωπικά, θα χώριζα τα qualifying. Ένα για τον Sprint και ένα για τον αγώνα της Κυριακής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Μπρίβιο, το πρόβλημα του σημερινού format είναι ότι «δεν μπορείς να “καταστρέφεις” όλο το Σαββατοκύριακο από την Παρασκευή το απόγευμα». Με το ισχύον σύστημα, μια κακή κατάταξη –λόγω πτώσης, κίτρινης σημαίας ή άλλου απρόβλεπτου γεγονότος– τιμωρείται διπλά, καθώς καθορίζει τόσο τη σειρά εκκίνησης του Sprint όσο και του Grand Prix.

Το θέμα έχει απασχολήσει και άλλους αναβάτες, με τον Λούκα Μαρίνι να προτείνει πρόσφατα να περνούν τέσσερις αναβάτες από το Q1 αντί για δύο, ακριβώς για να μειωθεί η πίεση.

Παράλληλα, ο Μπρίβιο υπογράμμισε ότι ενόψει της μεγάλης αλλαγής κανονισμών με τους κινητήρες 850cc από το 2027, οι τεχνικές αποφάσεις πρέπει να συμβαδίζουν με το θέαμα. «Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε πώς βελτιώνεται το show», σημείωσε.

