Ο Πορτογάλος αναβάτης της RNF Aprilia θα χάσει το δεύτερο αγώνα της χρονιάς λόγω τραυματισμού.

Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση που προκάλεσε ο Μαρκ Μάρκεθ στο ξεκίνημα του GP Πορτογαλίας την Κυριακή που μας πέρασε δεν έχουν τελειωμό. Όπως ανακοινώθηκε από την RNF Aprilia, ο Μιγκέλ Ολιβέιρα δεν θα ταξιδέψει στην Αργεντινή για το δεύτερο αγώνα της σεζόν του MotoGP, ύστερα από τον τραυματισμό που υπέστη στο δεξί του πόδι.

Η σφοδρή σύγκρουση άφησε εκτός δράσης και τον ίδιο τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση δύο βιδών στο δεξί του καρπό και επίσης θα χάσει το GP Αργεντινής που είναι προγραμματισμένο για το προσεχές Σαββατοκύριακο (31 Μαρτίου-2 Απριλίου).

Definitely not the kind of news we like to announce, but the main thing is, Miguel is back to full fitness soon 💪🏻🙌🏻#GetWellSoonMiguel | #rnfmotogpteam | #CryptoDATA | #DiscoverPrivacy | #greenpowergenerators | #MotoGP pic.twitter.com/Febnosfiz3