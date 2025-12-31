Σαν Σήμερα: Διεξήχθη ο τελευταίος αγώνας του 20ού αιώνα (vid)

Η ιστορία των αγώνων -και δη της Formula 1- είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Ο καλύτερος τρόπος ώστε να ολοκληρωθεί ένα ημερολογιακό έτος ή καλύτερα, μία χιλιετία, είναι φυσικά με έναν αγώνα ταχύτητας. Σήμερα θα μάθουμε για τον «Αγώνα των Χιλίων Ετών», τον πρώτο άνθρωπο που ξεπέρασε τα 500 χλμ/ώρα, έναν πρωταθλητή του Indycar, τον «King Kenny» και για τον άνθρωπο που σχεδίασε τις περισσότερες σύγχρονες πίστες του κόσμου. Επιπλέον, ένας οδηγός της Formula 1 σήμερα έχει γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 31/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1948, έφυγε από τη ζωή ο Βρετανός οδηγός Σερ Μάλκολμ Κάμπελ, σε ηλικία 63 χρονών. Μετά τη συμμετοχή του σε προπολεμικά Grand Prix, ο Κάμπελ κατέρριψε τα ρεκόρ επίγειας και επιθαλάσσιας τελικής ταχύτητας. Μάλιστα, το 1935 έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε το φράγμα των 300 μιλίων την ώρα (περίπου 500 χλμ/ώρα) στη στεριά. Τέσσερα χρόνια μετά ανέβασε το ρεκόρ ταχύτητας στη θάλασσα στα 230 χλμ/ώρα. Ο γιος του, Ντόναλντ, έγινε ο πρώτος που είχε ταυτόχρονα στην κατοχή του τα ρεκόρ ταχύτητας τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, το 1964. Δυστυχώς σκοτώθηκε το 1967 στη λίμνη του Κόνινστον, όπου ο πατέρας του είχε πετύχει το ρεκόρ του 1939.

Σαν σήμερα το 1951, γεννήθηκε ο άσσος των αγώνων μοτοσικλετών, Κένι Ρόμπερτς. Ο «Κing Kenny» κατέκτησε τρεις συνεχόμενους παγκόσμιους τίτλους με την Yamaha στην κατηγορία των 500cc του παλιού MotoGP, παίρνοντας τα ηνία από τον συμπατριώτη του, Μπάρι Σιν. Ο Ρόμπερτς κέρδισε συνολικά σε 24 Grand Prix – δύο στα 250cc και 22 στα 500cc. Μετά την απόσυρσή του από τους αγώνες στα τέλη του 1983, ανέλαβε την ομάδα της Yamaha και οδήγησε τον Γουέιν Ρέινι σε τρεις τίτλους, στις αρχές των ‘90s. Εξέλιξε τη δική του μοτοσικλέτα για το 1997 και την διατήρησε χωρίς ανάλογες επιτυχίες, στο υψηλό επίπεδο αγώνων για σχεδόν μια δεκαετία. Ο γιος του, Κένι Ρόμπερτς Jr., κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2000 στα 500cc, οδηγώντας για την Suzuki.

Σαν σήμερα το 1954, γεννήθηκε ο άνθρωπος πίσω από τις περισσότερες σύγχρονες πίστες της F1, Χέρμαν Τίλκε. Ο Γερμανός σχεδιαστής υπήρξε εμπνευστής εκπληκτικών σιρκουί όπως το Circuit of the Americas, η πίστα της Κωνσταντινούπολης, η Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, το ανασχεδιασμένο Red Bull Ring και άλλες αγωνιστικές διαδρομές. Κατά τη δεκαετία των 1980s, ο Τίλκε συμμετείχε σε αγώνες αυτοκινήτων τουρισμού, κυρίως στην παλιά χάραξη του Νίρμπουργκρινγκ Νορντσλάιφε. Επίσης συμμετείχε στη σειρά VLN και τις 24 ώρες του Νίρμπουργκρινγκ. Μάλιστα κέρδισε μερικούς αγώνες VLN το 2003 και 2004, οδηγώντας ένα V8Star Series με teammate τον Ντιρκ Άντορφ.

Σαν σήμερα το 1974, γεννήθηκε ο βετεράνος του IndyCar, Τόνι Κανάαν. Ο Βραζιλιάνος σημείωσε 17 νίκες στη μεγάλη κατηγορία αγώνων μονοθεσίων των ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η νίκη του στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης, το 2013. Επίσης, το 2015 κέρδισε στις 24 Ώρες Ντεϊτόνα οδηγώντας για την ομάδα του Chip Ganassi, η οποία τότε του παρείχε θέση οδηγού και στο IndyCar. Αξίζει να αναφέρουμε πως το 2005, ο Κανάαν έκανε ένα τεστ με την BAR-Honda στη Χερέθ, ως ένα είδος αμοιβής για το πρωτάθλημα που κατέκτησε με τους Ιάπωνες στο IndyCar έναν χρόνο πριν. Υπήρξαν τότε φημολογίες περί συμμετοχής του στην F1, αλλά το συμβόλαιό του με την ομάδα του Andretti απέτρεψε κάθε ενδεχόμενο συμφωνίας.

Σαν σήμερα το 2000, γεννήθηκε ο Λόγκαν Σάρτζεντ στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Είκοσι χρόνια αργότερα, ο ταλαντούχος Αμερικανός οδηγός συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 3 και εντυπωσίασε ιδιαίτερα στην πρώτη του πλήρη σεζόν στη διοργάνωση. Κατέκτησε έξι βάθρα και μια νίκη στο ξεχωριστό Σπα. Τελικά έχασε οριακά τον τίτλο από τον Όσκαρ Πιάστρι. Έπειτα από μία σεζόν στη Formula 2, ο Σάρτζεντ προβιβάστηκε στην F1 με τη Williams Racing το 2023, δίχως όμως να εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις του. Έπειτα από συνεχόμενες απογοητευτικές εμφανίσεις ο Σάρτζεντ έχασε τη θέση του μετά το GP Ολλανδίας του 2024 και από το 2025 θα αγωνίζεται σε αγώνες αντοχής.

Σαν σήμερα, επίσης το 2000, το σιρκουί πόλης της Αδελαΐδας στην Αυστραλία φιλοξένησε έναν ξεχωριστό αγώνα αντοχής ονόματι «The Race of a Thousand Years» γιορτάζοντας έτσι την τελευταία ημέρα του 20ου αιώνα. Ο αγώνας αυτός ήταν εφάμιλλος με αυτούς που φιλοξενούνταν στην Αμερική για το ALMS και υποστηρίχτηκε από τον μεγιστάνα Ντον Πανόζ. Αρχικά ήταν προγραμματισμένος να έχει διάρκεια 6 ωρών και απόσταση περίπου 1000 χιλιομέτρων, αλλά τελικά ολοκληρώθηκε στα 850 χιλιόμετρα, δύο ώρες πριν τα μεσάνυχτα, ώστε να λάβουν εγκαίρως χώρα οι εορτασμοί της έλευσης του επόμενου έτους. Νικητές του αγώνα αναδείχθηκαν με άνεση οι Άλαν ΜακΝίς και Ρινάλντο Καπέλο που μοιράστηκαν το #77 Audi R8 LMP, το οποίο ήταν βαμμένο σε έναν ιδιαίτερο χρωματισμό προς τιμήν της Αυστραλίας. Μάλιστα, το αυτοκίνητο σχεδόν έχασε την εκκίνηση μετά από ατύχημα του Καπέλο στη στροφή 6, κατά τη διάρκεια του Warm-Up.

Φωτογραφίες: henryhopefrost/X