Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Mercedes-AMG Petronas εξηγούν και γιατί οι ομάδες ήταν υπέρ του να γίνει ο αγώνας.

Μπορεί οι οδηγοί της Formula 1 να χρειάστηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής μία τετράωρη συνάντηση για να πειστούν να επιστρέψουν στην πίστα της Τζέντα το Σάββατο, ωστόσο οι ομάδες τους δεν μοιράζονταν την ίδια ανησυχία.

Άλλωστε με ομόφωνη απόφαση, οι διευθυντές και των δέκα ομάδων που λαμβάνουν μέρος στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, είχαν ταχθεί στο πλευρό της διοίκησης της Formula 1 αλλά και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, συμφωνώντας ο αγώνας να γίνει κανονικά.

Κι αυτό παρότι μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά από την αγωνιστική διαδρομή υπήρξε την Παρασκευή πυραυλική επίθεση, την ευθύνη της οποίας ανέλαβαν οι αντάρτες Χούτι και που έπληξε της εγκαταστάσεις της Aramco – κεντρικού χορηγού του αγώνα, της Aston Martin F1 και του σπορ γενικότερα.

Αν αναρωτιέστε γιατί οι ομάδες δεν το σκέφτηκαν καθόλου, οι παρακάτω δηλώσεις του επικεφαλής αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Mercedes, Τότο Βολφ, θα σας λύσουν όποια απορία.

To think this is only 10km from where the race will be held on Sunday, one of the most insane images you will see on a race weekend!!#f1 #formula1 #jeddah #saudiarabia #explosion pic.twitter.com/2hB0U8jsQU