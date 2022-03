Η πυραυλική επίθεση στις εγκαταστάσεις της Aramco θέτει εν αμφιβόλω τη διεξαγωγή του αγώνα της Τζέντα.

Τα μονοθέσια της Formula 1 βγήκαν στην αγωνιστική διαδρομή της Τζέντα για να τρέξουν -έστω και με καθυστέρηση- στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας αλλά ταυτόχρονα τρέχουν και οι εξελίξεις!

Το FP2 ξεκίνησε με καθυστέρηση 15 λεπτών, καθώς υπήρξε συνάντηση εκπροσώπων της FIA και της Formula 1 (παρουσία του CEO Στέφανο Ντομενικάλι) με τους οδηγούς. Συνάντηση που έγινε έκτακτα, στο χώρο φιλοξενίας της Formula 1 στα paddock της πίστας στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας και στην οποία οι πιλότοι ενημερώθηκαν για την παρούσα κατάσταση, ενδεχομένως και επόμενα βήματα.

The drivers are receiving news about the nearby fire at an oil depot in Jeddah.



