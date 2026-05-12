Οι επιδόσεις και ο χαρακτήρας του Κίμι Αντονέλι στη σεζόν του 2026 έχουν προκαλέσει πρωτόγνωρα συναισθήματα στην ομάδα της Mercedes-AMG.

Ο Κίμι Αντονέλι συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα της σεζόν του 2026, όμως η εκρηκτική άνοδος του νεαρού Ιταλού δεν προκαλεί μόνο ενθουσιασμό στη Mercedes-AMG. Προκαλεί και ανησυχία. Ο Αντονέλι πραγματοποιεί μία εντυπωσιακή δεύτερη χρονιά στη Formula 1. Μετά από τέσσερα Grand Prix βρίσκεται ήδη 20 βαθμούς μπροστά από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, στη βαθμολογία.

Ο Αντονέλι διανύει μία εντυπωσιακή περίοδο έχοντας μετατρέψει τρεις pole positions του σε ισάριθμες νίκες. Ο επικεφαλής και CEO της Mercedes στην F1, Τότο Βολφ, παραδέχθηκε πως η φετινή εικόνα του 19χρονου Ιταλού πλέον τον τρομάζει.

Η Mercedes θέλει να προστατέψει τον Αντονέλι

Τα επιτεύγματα του Αντονέλι στο φετινό πρωτάθλημα δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία της Formula 1 για οδηγό στην ηλικία και το στάδιο καριέρας του. Παρά τον ενθουσιασμό γύρω από τον νεαρό Ιταλό, ο Βολφ ξεκαθάρισε πως η Mercedes προσπαθεί να διαχειριστεί προσεκτικά την κατάσταση ώστε να μην δημιουργηθεί υπερβολική πίεση.

«Ο Κίμι κάνει εξαιρετική δουλειά στο ξεκίνημα της χρονιάς. Είναι μόλις η δεύτερη σεζόν του στη Formula 1 και έχει ήδη κερδίσει τρεις συνεχόμενους αγώνες. Αξίζει όλη την αναγνώριση που λαμβάνει, όμως ταυτόχρονα πρέπει να κρατήσουμε μία ισορροπία», δήλωσε ο Αυστριακός στη Gazzetta dello Sport.

Ο Βολφ τόνισε πως η Formula 1 δεν κρίνει τους οδηγούς από μεμονωμένες στιγμές αλλά από τη συνέπεια σε βάθος χρόνου: «Η Formula 1 βασίζεται στη συνέπεια και όχι μόνο σε στιγμές επιτυχίας. Ο Κίμι χρειάζεται χώρο για να εξελιχθεί και να γράψει τη δική του ιστορία χωρίς υπερβολική πίεση».

Η πρώτη δύσκολη στιγμή

Παρά το γεγονός πως ο Αντονέλι έχει δείξει αξιοσημείωτη ωριμότητα στο ξεκίνημα της σεζόν, ο Βολφ παραδέχεται πως φοβάται κυρίως τη στιγμή που ο νεαρός οδηγός θα περάσει την πρώτη πραγματικά δύσκολη περίοδο.

«Αυτό ακριβώς είναι που με τρομάζει. Ο Κίμι είναι νέος, χαρισματικός, ήδη ένα μικρό αστέρι. Όμως μετά από ένα τόσο δυνατό ξεκίνημα μπορεί να έρθουν και δύσκολες στιγμές. Και δεν θέλω να αρχίσει ο κόσμος να λέει “τι συμβαίνει; Μήπως κάναμε λάθος για εκείνον;” Θέλουμε όλοι ο Κίμι να γίνει ένας από τους μεγάλους της Formula 1, όμως είναι μόνο η αρχή. Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε σαν ένα ακατέργαστο διαμάντι», εξήγησε ο επικεφαλής της Mercedes.

Το επόμενο μεγάλο τεστ για τον Αντονέλι είναι το επερχόμενο Grand Prix Μαΐου, εκεί όπου το 2025 νίκησε ο Τζορτζ Ράσελ.

