Ντομενικάλι: «Έχουν τα συστήματα για να προστατέψουν την πίστα»

Ο CEO της Formula 1 ήταν καθησυχαστικός για την ασφάλεια του καραβανιού της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μετά από ένα πολύωρο θρίλερ που κράτησε μέχρι μετά τις 2 το πρωί (τοπική ώρα), οι οδηγοί της Formula 1 αποδέχθηκαν τις διαβεβαιώσεις που έλαβαν από όλες τις πλευρές και αποφάσισαν να αγωνιστούν κανονικά στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας.

Είχε προηγηθεί η πυραυλική επίθεση των ανταρτών Χούθι σε εγκαταστάσεις της Aramco, μόλις 11 χιλιόμετρα μακριά από την πίστα της Τζέντα όπου διεξάγεται ο δεύτερος γύρος του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. Μία εξέλιξη που έφερε έντονη ανησυχία και προβληματισμό σε όλους τους εμπλεκόμενους.

