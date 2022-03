Έπειτα από ώρες συσκέψεων και συζητήσεων, οι οδηγοί της Formula 1 αποφάσισαν τελικά να αγωνιστούν στο GP Σαουδικής Αραβίας.

H διεξαγωγή του αγώνα στην Τζέντα τέθηκε υπό αμφισβήτηση έπειτα από πυραυλική επίθεση των ανταρτών Χούτι σε εγκαταστάσεις της Aramco, κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής. Εγκαταστάσεις που είναι μόλις 11 χιλιόμετρα μακριά από την πίστα.

Πριν την καθυστερημένη έναρξη της απογευματινής περιόδου οι οδηγοί και οι ομάδες ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις ενώ ,ετά το τέλος του FP2, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Formula 1 με τους επικεφαλής των ομάδων. Μετά το τέλος της συνάντησης αυτής, ανακοινώθηκε πως ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά, με τη σύμφωνη γνώμη της FIA, της Formula 1, της τοπικής ομοσπονδίας και των ομάδων.

Los pilotos siguen reunidos. 1h20 mins ya.🕐 Drivers still in the meeting. 1h20 mins already.🕐 #F1 #Jeddah pic.twitter.com/89iw5xStdu

Όμως ακόμα δεν υπήρχε πράσινο φως από τους οδηγούς που είχαν νέα συνάντηση η οποία κράτησε 4 ώρες και 20 λεπτά! Όπως ήταν λογικό, υπήρξε έντονη ανησυχία για την υγεία τη δική τους και των οικογενειών τους που βρίσκονται στην πίστα. Παρά το γεγονός πως υπήρξαν εγγυήσεις από τη Σαουδική Αραβία ότι υπήρχαν αντιπυραυλικά συστήματα περιμετρικά της πίστας, ο φόβος παρέμενε και οι συζητήσεις συνεχίστηκαν μέχρι τις 02.30 το πρωί (τοπική ώρα).

Domenicali entra a hablar con los pilotos. Son las 23h55 ya Domenicali joins driver's meeting. It's already 23h55. #f1 #Jeddah pic.twitter.com/ITGDdsCdxy



Μάλιστα χρειάστηκε η επέμβαση του CEO της Formula 1, Στεφάνο Ντομενικάλι, ο οποίος μαζί με τον αγωνιστικό διευθυντή του σπορ, Ρος Μπρον, συμμετείχαν στη συνάντηση των οδηγών με στόχο να τους πείσουν να αγωνιστούν. Η συνεισφορά τους φαίνεται πως απέδωσε, καθώς παρά τις ανησυχίες, τις αντιθέσεις και το φόβο αποφάσισαν πως θα συμμετάσχουν κανονικά στο GP Σαουδικής Αραβίας.



Drivers and principals leaving paddock at 2.30am local time. Christian Horner says "we'll be racing" pic.twitter.com/fqINfOFJCt