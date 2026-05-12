Στη McLaren-Racing θεωρούν πως η Formula 1 πρέπει να καθυστερήσει τις μεγάλες αλλαγές στους κινητήρες μέχρι το 2028 για να λυθούν ουσιαστικά τα προβλήματα.

Η FIA επιβεβαίωσε μετά το Grand Prix Μαϊάμι πως από το 2027 θα αλλάξουν οι τεχνικοί κανονισμοί που αφορούν τις μονάδες ισχύος. Την επόμενη σεζόν θα μειωθεί η εξάρτηση από την ηλεκτρική ισχύ και απομακρύνοντας τη Formula 1 από το αμφιλεγόμενο μοντέλο «50-50» ανάμεσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και το υβριδικό σύστημα.

Οι αλλαγές προς ώρας έχουν συμφωνηθεί, αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί, καθώς πρέπει εγκριθούν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΠΣΜΑ) της FIA.

Το βασικό πρόβλημα των νέων κινητήρων

Το μεγαλύτερο ζήτημα που έχει εμφανιστεί στη νέα γενιά κινητήρων αφορά τη στιγμή που εξαντλείται η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την μπαταρία. Όταν τα 350 kW από την μπαταρία τελειώνουν, τα μονοθέσια βασίζονται αποκλειστικά στον κινητήρα εσωτερικής καύσης, προκαλώντας μεγάλη απώλεια ισχύος και το super-clipping.

Οι πρόσφατες αλλαγές πριν από το Grand Prix Μαϊάμι προσπάθησαν να περιορίσουν αυτή την κατάσταση, επιτρέποντας πλήρες super-clipping μέχρι τα 350 kW αντί για το προηγούμενο όριο των 250 kW.

Η στάση της McLaren

O επικεφαλής της McLaren Racing, Αντρέα Στέλα θεωρεί πως η Formula 1 μπορεί να πάει πολύ πιο μακριά τεχνολογικά. Ο Ιταλός υποστηρίζει πως οι νέοι κινητήρες θα μπορούσαν να αποκτήσουν ακόμη ισχυρότερα συστήματα ανάκτησης ενέργειας, φτάνοντας ακόμη και τα 400 ή 450 kW. Παράλληλα, θεωρεί απαραίτητη και την αύξηση της ροής καυσίμου ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ισχύς του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

«Οι αλλαγές υλικών στους κινητήρες για να βελτιωθεί συνολικά η Formula 1 είναι, προσωπικά πιστεύω, απαραίτητες. Ρεαλιστικά, αυτές οι αλλαγές σχετίζονται με τη ροή καυσίμου ώστε να αυξηθεί η ισχύς του κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά και με το να ανακτάς περισσότερη ενέργεια από όση χρησιμοποιείς», ανέφερε.

Ο Στέλα εξήγησε πως σήμερα τα μονοθέσια ξοδεύουν πολύ περισσότερο χρόνο αναπτύσσοντας ηλεκτρική ισχύ αντί να τη φορτίζουν ξανά, κάτι που δημιουργεί την ανισορροπία που φαίνεται στην πίστα: «Αυτό μπορεί να εξισορροπηθεί αν η ανάκτηση ενέργειας αυξηθεί περισσότερο από σήμερα. Μπορούμε να πάμε από τα 350 kW στα 400 ή ακόμη και 450 kW. Τότε όμως θα χρειαστούμε και μεγαλύτερες μπαταρίες».

Αναβολή στις αλλαγές έως το 2028

Παρά τις προτάσεις του, ο Στέλα θεωρεί πως δεν υπάρχει πλέον αρκετός χρόνος για τόσο μεγάλες τεχνικές αλλαγές ενόψει 2027. Η αύξηση της χωρητικότητας μπαταριών και η προσαρμογή των μονάδων ισχύος σε υψηλότερη ροή καυσίμου απαιτούν, σύμφωνα με τον ίδιο, πολύ μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα εξέλιξης.

«Από την οπτική των κατασκευαστών κινητήρων, είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά μέχρι το 2027, γιατί οι αλλαγές στην αρχιτεκτονική των κινητήρων απαιτούν περισσότερο χρόνο από αυτόν που υπάρχει διαθέσιμος. Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να έχει ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα ώστε να υπάρχει χρόνος για εφαρμογή το 2028. Πιστεύω πως μπορούμε να πάρουμε περισσότερα από αυτούς τους κανονισμούς, αλλά αυτό απαιτεί τεχνικές αλλαγές στο υλικό των κινητήρων».

