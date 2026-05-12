Η νέα στρατηγική της βρετανικής μάρκας φέρνει την τεχνολογία X-Hybrid, ένα ολοκαίνουργιο Hybrid-V8 μοντέλο και στόχο για 30.000 πωλήσεις ετησίως.

Η Lotus ανακοίνωσε το Focus 2030, μια εξελιγμένη επιχειρηματική στρατηγική που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μετατροπή της σε ένα πιο ευέλικτο και βιώσιμο μοντέλο. Η στρατηγική αυτή, την οποία παρουσίασε ο CEO του ομίλου, Τσινγκφένγκ Φενγκ, αποτελεί ένα ουσιαστικό «reset» για τη μάρκα, παραμένοντας πιστή στο DNA που εμφύσησε ο ιδρυτής της, Κόλιν Τσάπμαν.

Το πλάνο βασίζεται σε τέσσερις κεντρικούς πυλώνες: την ενίσχυση του brand, μια στρατηγική συστημάτων κίνησης πολλαπλών επιλογών, τη στενή συνεργασία με εταίρους και τη χρηματοοικονομική πειθαρχία. Κάθε μελλοντικό μοντέλο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με βάση τις αρχές του χαμηλού βάρους και της κορυφαίας αεροδυναμικής, με τη σχεδίαση να παραμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο και την έρευνα (R&D) στην Κίνα.

Το νέο Hybrid-V8 supercar Type 135

Η πιο σημαντική είδηση της νέας στρατηγικής είναι η επιβεβαίωση του Type 135, ενός ολοκαίνουργιου supercar που αναμένεται στην αγορά το 2028. Το μοντέλο θα διαθέτει ένα υβριδικό σύστημα κίνησης με κινητήρα V8, η απόδοση του οποίου θα ξεπερνά τους 1.000 ίππους, επαναφέροντας τη Lotus στην κορυφή των επιδόσεων.

Παράλληλα με το νέο supercar, η Lotus επιβεβαίωσε τη συνέχεια της Emira. Το δημοφιλές μοντέλο θα αποκτήσει μια νέα έκδοση, η οποία υπόσχεται να είναι η ισχυρότερη και ελαφρύτερη που έχει κατασκευαστεί ποτέ, διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεση της μάρκας με τους παραδοσιακούς κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Τεχνολογία X-Hybrid: Επιδόσεις χωρίς άγχος αυτονομίας

Η Lotus παρουσιάζει την τεχνολογία X-Hybrid, η οποία αποτελεί την απάντησή της στις προκλήσεις της ηλεκτροκίνησης. Το σύστημα βασίζεται σε αρχιτεκτονική 900V και αποδίδει έως 952 ίππους, προσφέροντας μια συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 χλμ., εκμηδενίζοντας το άγχος της φόρτισης στα μεγάλα ταξίδια.

Η τεχνολογία αυτή έκανε το ντεμπούτο της με το Eletre X, το οποίο σημείωσε ήδη πάνω από 1.000 παραγγελίες τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του στην Κίνα. Για την ευρωπαϊκή αγορά, οι πρώτες παραδόσεις οχημάτων που ενσωματώνουν το σύστημα X-Hybrid έχουν προγραμματιστεί για το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Ενοποίηση και οικονομική ανάκαμψη

Στο πλαίσιο του Focus 2030, η Lotus UK και η Lotus Technology ενσωματώνονται σε μια ενιαία οντότητα. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των οχημάτων επόμενης γενιάς και στη μείωση του λειτουργικού κόστους, διασφαλίζοντας τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του ομίλου.

Ο στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η σταθερή άνοδος των πωλήσεων στις 30.000 μονάδες ετησίως. Με την Κίνα να αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης και την Ευρώπη να παραμένει η βάση της βρετανικής μηχανολογικής κληρονομιάς, η Lotus επιδιώκει να επιτύχει βιώσιμη κερδοφορία και παγκόσμια εμπορική εδραίωση μέχρι το τέλος της δεκαετίας.