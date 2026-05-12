Renault 4 JP4x4 Concept: Η «Beach Adventurer» αναβίωση

Ένα chic ηλεκτρικό beach car που τιμά την κληρονομιά των Plein Air και JP4 φέρνει τετρακίνηση και καλοκαιρινή αύρα στο Roland-Garros του 2026.

Η Renault συνεχίζει να επενδύει στη συναισθηματική σύνδεση με το παρελθόν της, παρουσιάζοντας το Renault 4 JP4x4 Concept στο Roland-Garros του 2026. Πρόκειται για μια φρέσκια και περιπετειώδη ματιά στις ιστορικές εκδόσεις Plein Air του 1969 και JP4 του 1981, προσαρμοσμένη απόλυτα στην ηλεκτρική εποχή.

Το νέο πρωτότυπο είναι σχεδιασμένο ως ένα όχημα ελεύθερου χρόνου που αποπνέει μια καλοκαιρινή αύρα ελευθερίας. Βασισμένο στο περσινό Savane 4x4 Concept, το JP4x4 έρχεται να προσθέσει περισσότερο στιλ και ικανότητες σε εκτός δρόμου διαδρομές, χωρίς να χάνει την κομψότητά του.

Σχεδίαση που «φωνάζει» καλοκαίρι

Η εξωτερική εμφάνιση του πρωτοτύπου μαγνητίζει τα βλέμματα με το Emerald Green περλέ χρώμα του, το οποίο έρχεται σε έντονη αντίθεση με το πορτοκαλί εσωτερικό. Ο σχεδιασμός του είναι ανοιχτός, χωρίς σταθερή οροφή, ενώ διαθέτει «διάτρητες» πόρτες και οροφή που ενισχύουν την outdoor εμπειρία.

Στοιχεία όπως η σανίδα του σερφ στην οροφή και τα skateboards στον χώρο αποσκευών υπογραμμίζουν τον lifestyle χαρακτήρα του. Στο εσωτερικό, η Renault τοποθέτησε bucket καθίσματα που θυμίζουν το εμβληματικό σχέδιο «αιγυπτιακή μούμια», ενώ η καμπίνα είναι επενδυμένη με ειδικά υφάσματα που προσφέρουν αίσθηση στιβαρότητας.

Πραγματικές ικανότητες 4x4

Από τεχνικής πλευράς, το κύριο χαρακτηριστικό του JP4x4 Concept είναι η προσθήκη ενός δεύτερου ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Αυτή η διάταξη επιτρέπει τη μόνιμη τετρακίνηση, καθιστώντας το ιδιαίτερα ευέλικτο και ικανό να κινηθεί με άνεση σε αμμώδη εδάφη ή ακόμα και πάνω στην παραλία.

Για να ανταπεξέλθει στις εκτός δρόμου προκλήσεις, η απόσταση από το έδαφος έχει αυξηθεί κατά 15 χλστ. σε σχέση με το συμβατικό Renault 4 E-Tech electric, ενώ τα μετατρόχια έχουν διευρυνθεί κατά 10 χλστ. σε κάθε πλευρά. Οι τροχοί των 18 ιντσών φορούν ειδικά ελαστικά Goodyear UltraGrip Performance+ για μέγιστη πρόσφυση.

Ηλεκτρική αντεπίθεση στο Roland-Garros

Το JP4x4 Concept δεν είναι ο μόνος πρωταγωνιστής στο περίπτερο της Renault. Δίπλα του βρίσκεται το Renault 4 Roland-Garros E-Tech electric Show-car, μια ειδική έκδοση με υφασμάτινη ηλεκτρική οροφή μήκους 92 εκ., η οποία θα είναι διαθέσιμη στις εκθέσεις από το τέλος του φθινοπώρου.

Την παρουσία της μάρκας στο τουρνουά συμπληρώνουν το νέο Twingo E-Tech electric και το Renault 5 Roland-Garros E-Tech electric. Με αυτήν τη γκάμα, η Renault επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για έναν πλήρως ηλεκτρικό στόλο οχημάτων που συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία.