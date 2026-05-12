Έπειτα από μία ανησυχητική εμφάνιση στο Μαϊάμι, ο Λιούις Χάμιλτον θέλει να δει επιπλέον βελτιώσεις από τη Scuderia Ferrari σύντομα.

Το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Μαϊάμι δεν εξελίχθηκε καλά για τη Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα πήγε στη Φλόριντα ελπίζοντας πως με τις αναβαθμίσεις της θα πλησιάσει την κορυφή, ωστόσο η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική.

O Σαρλ Λεκλέρ δεν είχε την ταχύτητα να παλέψει για το βάθρο παρότι προηγήθηκε στους πρώτους γύρους. Επιπλέον ένα σοβαρό του λάθος τον έριξε στην 8η θέση στα αποτελέσματα. Στην άλλη πλευρά του γκαράζ, ο Λιούις Χάμιλτον αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του Grand Prix με σημαντική ζημιά στο μονοθέσιό του, που τον περιόρισε σε μεγάλο βαθμό.

Ο Χάμιλτον εστίασε στο μεγάλο μειονέκτημα της Ferrari

Έπειτα από τον αγώνα στο Μαϊάμι ο Χάμιλτον έμεινε ιδιαίτερα προβληματισμένος με την απόδοση της SF-26. Πέρα από τη λάθος προετοιμασία που έγινε πριν το τριήμερο, ο Βρετανός τόνισε πως ένας τομέας του μονοθεσίου πρέπει να βελτιωθεί άμεσα.

«Ανυπομονώ για τον Καναδά. Όμως πρέπει να δούμε αν μπορούμε να μειώσουμε λίγο το drag (σ.σ. οπισθέλκουσα) πριν από τον επόμενο αγώνα, γιατί στις ευθείες έχουμε έλλειμμα και πρέπει να το εξετάσουμε», ανέφερε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο Χάμιλτον είχε την πέμπτη χειρότερη τελική ταχύτητα στο Μαϊάμι με 341 χλμ/ώρα, ενώ την ίδια ώρα ο Σαρλ Λεκλέρ είχε 345 χλμ/ώρα τελική ταχύτητα. Πέρα από τη διαφορετική προτίμηση σε επίπεδο κάθετης δύναμης μεταξύ των δύο οδηγών, η Ferrari υπολείπεται σε ισχύ στον κινητήρα.

Μιλώντας στο Sky Sports για τον αγώνα του Μαϊάμι, ο Χάμιλτον παραδέχθηκε πως ήταν δύο χαμένοι αγώνες: «Προφανώς δεν ήταν καλό Σαββατοκύριακο. Έβδομος και έβδομος (σ.σ. έκτος μετά την ποινή του Λεκλέρ), ουσιαστικά ήμασταν στο πουθενά και στους δύο αγώνες».

Αναβαθμίσεις και προβληματισμός

Η ιταλική ομάδα παρουσίασε συνολικά 11 διαφορετικές αναβαθμίσεις στη SF-26, όμως τα προβλήματα στα σημεία υψηλής ταχύτητας παρέμειναν εμφανή απέναντι στους βασικούς ανταγωνιστές της. Παρότι ήταν 11 μικρά εξαρτήματα, η ομάδα του Μαρανέλο είχε μεγαλύτερες βλέψεις για το Μαϊάμι.

Ο επόμενος αγώνας της Formula 1 θα πραγματοποιηθεί στον Καναδά. Το σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ διαθέτει μεγάλες ευθείες, στις οποίες πρέπει οι μηχανικοί της Ferrari να κάνουν σωστή διαχείριση του set-up στις δύο SF-26.

