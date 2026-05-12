Τα μεγάλα «κεφάλια» των αμερικανικών κατασκευαστών που βρίσκονται στη Formula 1 στηρίζουν τη στροφή από V6 σε V8 κινητήρες μελλοντικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ, ο επόμενος κινητήρας της Formula 1 θα είναι V8. Αυτή η εξέλιξη αλλάζει το τοπίο στο σπορ, καθώς θα αφήσει πίσω του τους υβριδικούς V6, οι οποίοι θεσπίστηκαν πίσω στο 2014.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τωρινοί κατασκευαστές της Formula 1 είναι ανοικτοί σε μια τέτοια μετάβαση, όπως επίσης και η FOM. Παράλληλα ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, έθεσε στο τραπέζι ιδέα για έναν υπέρ-κινητήρα.

Η Ford θετική στην επιστροφή των V8

Η συζήτηση γύρω από πιθανή επιστροφή των V8 κινητήρων στη Formula 1 συνεχίζει να κερδίζει έδαφος μέσα στο paddock, με δύο μεγάλους αμερικανικούς κολοσσούς της αυτοκινητοβιομηχανίας να τάσσονται πλέον δημόσια υπέρ του συγκεκριμένου σεναρίου.

Τόσο η Ford όσο και η General Motors εμφανίστηκαν θετικές απέναντι στην προοπτική επιστροφής των V8 κινητήρων. Η στάση της Ford παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η αμερικανική εταιρεία επέστρεψε φέτος στη Formula 1 μετά από περίπου 20 χρόνια, μέσω της συνεργασίας της με τη Red Bull Powertrains.

Παρόλα αυτά, ο επικεφαλής της Ford Performance, Μαρκ Ράσμπρουκ, εμφανίστηκε απόλυτα ανοιχτός στο ενδεχόμενο αλλαγής φιλοσοφίας κινητήρων.

«Είναι πολύ θετικό που η FIA και η Formula 1 ήδη συζητούν για το επόμενο σύνολο κανονισμών. Είμαστε μέρος του αθλήματος και θα εκφράσουμε τη δική μας άποψη. Σίγουρα όμως, ως εταιρεία που κατασκευάζει πολλούς ατμοσφαιρικούς V8 κινητήρες, θα θέλαμε πολύ να δούμε έναν V8 εδώ», ανέφερε.

Θετικό το κλίμα και στην Cadillac

H Cadillac εισήλθε φέτος στη Formula 1 ως η 11η ομάδα, ενώ από το 2028 θα αγωνίζεται με το δικό της κινητήρα. Η «μαμά» General Motors, μέσω του προέδρου της Μαρκ Ρέους, έδειξε ενθουσιασμό του για το ενδεχόμενο επιστροφής των V8.

«Λατρεύω τους V8 και τον ήχο τους. Ως μία από τις νεότερες ομάδες, σεβόμαστε απόλυτα την επένδυση που έγινε στους V6 hybrids. Αν όμως η Formula 1, η FIA και οι ομάδες αποφασίσουν να επιστρέψουν στους V8, τότε εμείς θα είμαστε έτοιμοι».

H δημόσια στήριξη δύο κατασκευαστών που ξεκίνησαν από φέτος την εμπλοκή τους με τη Formula 1 δείχνει το δρόμο που ενδεχομένως θα ακολουθήσει το σπορ μελλοντικά.

