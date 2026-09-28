Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να μην έπαιξε στον αγώνα της Πορτογαλίας απέναντι στην Νορβηγία αλλά βρέθηκε στο επίκεντρο των Νορβηγών, οι οποίοι του ζητούσαν αυτόγραφα.

Η Πορτογαλία ταξίδεψε χθες (27/09) μέχρι το Όσλο για να αντιμετωπίσει τη Νορβηγία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του UEFA Nations League και έφυγε από την χώρα της Σκανδιναβίας με το «διπλό» (1-2), χάρη στα γκολ των Ζοάο Φέλιξ και Γκονσάλο Ράμος.

Ο αστέρας της εθνικής ομάδας, Κριστιάνο Ρονάλντο δεν αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο αγώνα, παρά το γεγονός πως βρισκόταν κανονικά στην αποστολή, ωστόσο αυτό δεν το στάματησε από το να γίνει για ακόμη μία φορά το επίκεντρο της προσοχής.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης του και ενώ βρισκόταν στην πλευρά του σταδίου που είχε τους οπαδούς των γηπεδούχων, βρέθηκε μια φανέλα στα πόδια του. Ήταν μια φανέλα της Πορτογαλίας την οποία είχε πετάξει ένας νεαρός Νορβηγός, ο οποίος ήθελε να αποκτήσει ένα αυτόγραφο από τον «CR7». Ο ίδιος την υπέγραψε και την επέστρεψε στον φαν του, γεμίζοντας τον χαρά.