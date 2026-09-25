Σαμπατζιώτης στο Gazzetta: «Το Porto Carras Pro-Am προσελκύει κόσμο από περισσότερες 10-11 χώρες της Ευρώπης»
Το Porto Carras Pro-Am 2026 φιλοξενείται στον Νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής και ο Golf & Sports General Manager του Porto Carras Grand Resort, Παναγιώτης Σαμπατζιώτης μιλάει στο Gazzetta για το τουρνουά.
Αναφέρεται για τον στόχο που έχει το συγκεκριμένο τουρνουά, ενώ χαρακτηρίζει το γκολφ με τρεις λέξεις.
Αναλυτικά όσα είπε ο Παναγιώτης Σαμπατζιώτης στο Gazzetta:
Για τον στόχο του τουρνουά:
«Θέλουμε αυτό το τουρνουά να μεγαλώσει όσο περισσότερο γίνεται. Έχει ήδη δείξει τεράστια δείγματα δυναμικής και, χρόνο με τον χρόνο, θέλουμε να αυξάνονται τόσο οι ομάδες όσο και οι χώρες που συμμετέχουν».
Για το σημαίνει για εκείνον το τουρνουά:
«Αυτό το τουρνουά είναι η ναυαρχίδα του Porto Carras στο γκολφ. Είναι το main event μας όσον αφορά το γκολφ κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Προσελκύει κόσμο από περισσότερες από 10-11 χώρες της Ευρώπης, οπότε, όπως σας είπα και πριν, θέλουμε να μεγαλώσει όσο περισσότερο γίνεται».
Με ποιες τρεις λέξεις θα περιέγραφε γκολφ:
«Άθλημα, ποιότητα, ψυχοθεραπεία».
Ποιος είναι ο αγαπημένος του αθλητής:
«Ο Τάιγκερ Γουντς».
Ο Golf & Sports General Manager του Porto Carras Grand Resort, Παναγιώτης Σαμπατζιώτης μιλάει στο Gazzetta για το τουρνουά. pic.twitter.com/twYos8fNgX— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 25, 2026
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