Ο Βασίλης Ράδος αποτελεί παρελθόν από τον Παναιτωλικό και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναγρινιακό.

Ολοκληρώθηκε κοινή συνεναίσει η συνεργασία του Παναιτωλικού με τον νεαρό μέσο, Βασίλη Ράδο, με τον ίδιο να συνεχίζει την καριέρα του σε άλλη ομάδα του Αγρινίου, τον Παναγρινιακό που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής.

Ο 21χρονος χαφ κατέγραψε δυο συμμετοχές με τον Τίτορμο σε επίπεδο Superleague (2025), ενώ την περασμένη σεζόν έπαιξε σε 12 αγώνες με τη φανέλα των Χανίων στη Superleague 2.