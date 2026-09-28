Ο Γιόκιτς για το επόμενο συμβόλαιό του: «Αν με θέλουν...»
Οι ομάδες του NBA έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους, ενόψει της νέας σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Στην καθιερωμένη Media Day των Νάγκετς, μεταξύ άλλων μίλησε και ο σούπερ σταρ της ομάδας, Νίκολα Γιόκιτς.
Ο Σέρβος σέντερ (για πολλούς ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο), ρωτήθηκε σχετικά με το αν θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με το Ντένβερ. Εκείνος, όπως πάντα, έδωσε μία απάντηση με χιούμορ, καθώς είπε ότι θα υπογράψει του χρόνου, αλλά μόνο αν των θέλουν οι Νάγκετς.
Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η συμφωνία την επόμενη σεζόν, θα έχει απολαβές 360 εκατ. δολάρια για πέντε χρόνια, το οποίο θα είναι και το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία της λίγκας.
Nikola Jokic on his extension: "I'm gonna sign next year" Followed by... "If they want me" 😂 https://t.co/nFE6vT6qDa— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) September 28, 2026
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