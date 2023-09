Greek Maritime Golf Event 2023: Επιστρέφει για 9η χρονιά ο κορυφαίος θεσμός στην Costa Navarino

Μετράμε πλέον αντίστροφα και η ανυπομονησία είναι μεγάλη!

Κλαμπ, Γκριν, Σουίνγκ. Τρεις λέξεις απόλυτα συνυφασμένες με το γκολφ, που αναγνωρίζεις ακόμα και να μην ασχολείσαι ενεργά με το άθλημα. Αυτές τις μέρες, όμως, έχουν λίγο παραπάνω την τιμητική τους, κι αυτό γιατί έφτασε επιτέλους η ώρα που η καλύτερη διοργάνωση γκολφ στην Ελλάδα και την Κύπρο, το Greek Maritime Golf Event, επιστρέφει για 9η χρονιά. Έτσι, στις 7-10 Σεπτεμβρίου 2023, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία, θα συγκεντρωθεί και πάλι ενδιαφέρον της παγκόσμιας και ελληνικής ναυτιλίας, με τους γκολφέρ να έχουν την ευκαιρία να παίξουν σε δύο signature γήπεδα 18 οπών. Από Double Bogie μέχρι Albatros, όλα είναι δυνατά, γι’ αυτό και πρέπει να ετοιμαστείτε για μία πραγματικά μοναδική εμπειρία.

Το Gazzetta.gr ως Strategic Media Partner της διοργάνωσης μαζί με το Insider.gr θα βρίσκεται στα γήπεδα της Costa Navarino και θα σας μεταφέρει καθημερινά το κλίμα των φετινών αγώνων, θα κάνει μαθήματα γκολφ και θα μάθει πρώτο τους νικητές και τις νικήτριες ομάδες.

Λεξικό

Αλήθεια, εσείς πόσο εξοικειωμένοι είσαστε με το γκολφ; Γνωρίζετε, για παράδειγμα, ότι η διαφορά μεταξύ Birdie και Bogie είναι ότι στο μεν πρώτο ο παίκτης πετυχαίνει τον στόχο σε 4 par τρύπα με 3 χτυπήματα ενώ στο δεύτερο με 5; Ή ότι όταν λέμε Back Door εννοούμε ότι η μπάλα μπαίνει από την πίσω μεριά της τρύπας και όταν λέμε Pitch Shot αναφερόμαστε σε ένα χτύπημα μικρής απόστασης με το οποίο η μπάλα φεύγει ψηλά και όταν προσγειωθεί πάνω στο green έχει κράτημα; Όπως βλέπετε, το γκολφ είναι ένα άθλημα με πλούσιο και εξαιρετικά ενδιαφέρον λεξιλόγιο.

Για να μπείτε, λοιπόν, ακόμα περισσότερο στο κλίμα και να είστε απόλυτα έτοιμοι λίγο πριν τη έναρξη του μεγάλου event, μπορείτε να δείτε περισσότερα στο Λεξικό του Γκολφ που έχουμε φτιάξει.

Τα γήπεδα

Η Costa Navarino που είχε διακριθεί το 2022 και ως “World's Best Emerging Golf Destination 2022” στα World Golf Awards διαθέτει 4 γήπεδα γκολφ.

Τα The Dunes Course, The Bay Course καθώς και τα νεότερα The Hills Course και International Olympic Academy Golf Course.

Tο σπουδαίο τουρνουά γκολφ που απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας θα συγκεντρώσει ανώτατα στελέχη που θα σχηματίσουν ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Οι γκολφέρ θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course, σε ένα μοναδικό τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου.

Οι αγώνες

Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες θα κάνουν την εγγραφή τους στις 08:30 το πρωί στο The Bay Course Club House, ώστε να λάβουν μέρος στον αγώνα shotgun scramble που θα πραγματοποιηθεί στις 10:00π.μ. στο The Bay Course.

Το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, η γκολφική δράση μεταφέρεται στο The Dunes Course. Η έναρξη του αγώνα shotgun scramble θα δοθεί στις 10:00π.μ..

Βραβεία

Οι ομάδες που συμμετέχουν διεκδικούν την κατάκτηση των τριών πρώτων θέσεων στη γενική κατάταξη, ενώ θα υπάρξουν και ειδικές βραβεύσεις για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin.

Παράλληλες Δράσεις

Η διοργάνωση του Greek Maritime Golf Event έχει φροντίσει όπως κάθε χρόνο και για όσους δεν συμμετέχουν στο τουρνουά. Πιο συγκεκριμένα, οι non-golfers θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στο αγαπημένο άθλημα του γκολφ και να μάθουν τις βασικές αρχές του Ολυμπιακού αθλήματος, δίπλα σε επαγγελματίες, στο Golf Clinic που θα γίνει το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, στις 12:00μ.μ. στο The Dunes Course. Θα είμαστε και εμείς παρόντες!

Ο καλός σκοπός

To Greek Maritime Golf Event αποτελεί ένα τουρνουά που κάθε χρόνο αποδεικνύει έμπρακτα το κοινωνικό του έργο. Φέτος, η κορυφαία διοργάνωση γκολφ θα ενισχύσει μέσα από τις δράσεις της τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα». Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονομής των φετινών βραβείων στους νικητές και τις νικήτριες ομάδες αντίστοιχα, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν το ποσό που επιθυμούν απευθείας λαμβάνοντας μέρος στις κληρώσεις για πλούσια δώρα της λαχειοφόρου αγοράς που θα πραγματοποιηθεί. Το ποσό που θα συλλέξει συνολικά η διοργάνωση θα διατεθεί στη Φλόγα, η οποία συμπαραστέκεται στα παιδιά που νοσούν από καρκίνο και τις οικογένειές τους, αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα τους, μοιράζεται τους φόβους και τις αγωνίες τους, στηρίζει με κάθε τρόπο τον αγώνα τους και διεκδικεί ουσιαστική παρουσία και δυνατότητα παρέμβασης στα θέματα της ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας αυτών των παιδιών. Περισσότερες πληροφορίες για τη Φλόγα: www.floga.org.gr

Κορυφαίες εταιρείες αναδεικνύουν τη διοργάνωση

Στο Greek Maritime Golf Event συμμετέχουν μερικές εκ των σπουδαιότερων ναυτιλιακών εταιρειών από την Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που στηρίζουν τη διοργάνωση.

Platinum Sponsor της διοργάνωσης είναι η IRI/The Marshall Islands Registry.

Gold Sponsor είναι η Mainline Shipping Company.

Silver Sponsors είναι οι Aegean Baltic Bank, Arrow Hellas, DNV, Marine Tours και Swift Marine.

Official Sponsor είναι η Miele.

Logistics Partner είναι η DHL.

Official Supporters είναι οι Εστιατόριο Ποσειδωνία και Grey Goose.

Official Clothing Partner είναι η Under Armour.

Official Beauty Partner της διοργάνωσης είναι η Messinian Spa.

Official Water της διοργάνωσης είναι το Minoa Water.

Partners της διοργάνωσης είναι οι Karalis Beach Hotel, Μιράν, Άθη Ρόδι, Daily Deli, NEMA Beer, Semeli Estate.

Auction Partners είναι οι Costa Navarino, The Margi, Tsikeli Boutique Hotel Meteora, Iliada Sunset Suites, Namaste Boutique Apartments, Marmari Bay Hotel, Ogarden Suites, Grand Meteora Hotel, Platanos Steakhouse.

Audio Visual Partner είναι η Boo Productions.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά.

Το Golf Production έχει αναλάβει το Sports Marketing Agency of the Year της ActiveMedia Group.

Μετά από όλα τα παραπάνω, πώς να μην ανυπομονούμε για το κορυφαίο τουρνουά γκολφ; Πρόκειται για έναν θεσμό που συνδυάζει την αγάπη μας για το άθλημα, την ψυχαγωγία και, φυσικά, τη σπουδαία κοινωνική προσφορά. Ας μετρήσουμε, λοιπόν, αντίστροφα για να ζήσουμε τη μοναδική εμπειρία!