Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Χρήση χημικών από την αστυνομία έξω από το γηπέδο
Σύντομη στιγμή έντασης σημειώθηκε έξω από το γήπεδο που θα αναμετρηθεί η ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας, κάτι λιγότερο από δυο ώρες πριν τη σέντρα.
Έξω από την εξέδρα των «σκληροπυρηνικών» φίλων των γηπεδούχων ακούστηκε πως έγινε χρήση χημικών, η οποία έγινε αισθητή στην ατμόσφαιρα.
Η κατάσταση αποκλιμακώθηκε γρήγορα και η είσοδος των Βούλγαρων ιπαδών συνεχίστηκε κανονικα.
Το video του Gazzetta
💥 Χρήση χημικών έξω από το γήπεδο από την πλευρά των φίλων της Λέφσκι#aekfc pic.twitter.com/Ds40fathHJ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 18, 2026
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