Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Χρήση χημικών από την αστυνομία έξω από το γηπέδο

Βασίλης Μπαλατσός
Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Χρήση χημικών από την αστυνομία έξω από το γηπέδο

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Περίπου δύο ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας η αστυνομία έκανε χρήση χημικών έξω από το γήπεδο. Αποστολή στη Βουλγαρία: Βασίλης Μπαλατσός

Σύντομη στιγμή έντασης σημειώθηκε έξω από το γήπεδο που θα αναμετρηθεί η ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας, κάτι λιγότερο από δυο ώρες πριν τη σέντρα.

Έξω από την εξέδρα των «σκληροπυρηνικών» φίλων των γηπεδούχων ακούστηκε πως έγινε χρήση χημικών, η οποία έγινε αισθητή στην ατμόσφαιρα.

Η κατάσταση αποκλιμακώθηκε γρήγορα και η είσοδος των Βούλγαρων ιπαδών συνεχίστηκε κανονικα.

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