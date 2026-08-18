Περίπου δύο ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας η αστυνομία έκανε χρήση χημικών έξω από το γήπεδο. Αποστολή στη Βουλγαρία: Βασίλης Μπαλατσός

Σύντομη στιγμή έντασης σημειώθηκε έξω από το γήπεδο που θα αναμετρηθεί η ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας, κάτι λιγότερο από δυο ώρες πριν τη σέντρα.

Έξω από την εξέδρα των «σκληροπυρηνικών» φίλων των γηπεδούχων ακούστηκε πως έγινε χρήση χημικών, η οποία έγινε αισθητή στην ατμόσφαιρα.

Η κατάσταση αποκλιμακώθηκε γρήγορα και η είσοδος των Βούλγαρων ιπαδών συνεχίστηκε κανονικα.

Το video του Gazzetta