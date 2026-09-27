Πρεμιέρα Γ' Εθνικής: Πήρε το ντέρμπι ο Παναιγιάλειος, κόλλησε στο μηδέν ο ΠΑΣ Γιάννινα

Όλα τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής που έκανε πρεμιέρα αυτό το σαββατοκύριακο.

Στη σέντρα κατέβηκαν οι ομάδες της Γ' Εθνικής με το πρωτάθλημα των δέκα ομίλων να ξεκινάει. Ο ΠΑΣ Γιάννινα έμεινε στο 0-0 με την Αναγέννηση Άρτας αρχίζοντας με απώλεια βαθμών τη σεζόν στον τρίτο όμιλο, ενώ στο ντέρμπι της Αχαΐας για τον έκτο όμιλο, ο Παναιγιάλειος επικράτησε με 2-1 της Παναχαϊκής.

Στον όγδοο όμιλο με τα βαριά ονόματα της Αττικής, ο Εθνικός επικράτησε με 0-1 του Ρουφ, ο Ιωνικός ηττήθηκε με 1-0 από την ΑΕΡ Αφάντου, ο Απόλλων Σμύρνης πέρασε με το διπλό (0-2) από την έδρα του Διαγόρα, το Αιγάλεω επικράτησε εύκολα με 4-1 του Απόλλωνα Καλυθιών, ενώ η Δόξα Βύρωνα επικράτησε στον Κορυδαλλό της Προοδευτικής με 0-2.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έλαβαν χώρα οι αναμετρήσεις του πρώτου ομίλου, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου.

Τα αποτελέματα της 1ης αγωνιστικής

2ος όμιλος

Μακεδονικός-Ακρίτες Συκεών 0-2

Φοίνικας Πολίχνης-Κιλκισιακός 3-2

Αστέρας Αγίου Νικολάου-Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1

Ποσειδώνας Μηχανιώνας-ΠΑΟΚ Κρηστώνης 5-1

Πανεδεσσαϊκός-ΜΠΑΜ FC 1-1

Ρεπό: ΑΕ Πολυκάστρου

3ος όμιλος

ΑΣ Βατολάκκου-Καστοριά 0-1

Μακεδονικός Σιάτιστας-Εορδαϊκός 0-0

Μέγας Αλέξανδρος-Θύελλα Κατσικά 4-1

Δόξα Μοσχολουρίου-ΦΑΣ Νάουσα 1-0

ΠΑΣ Γιάννινα-Αναγέννηση Άρτας 0-0

Ρεπό: Βέροια

4ος όμιλος

ΑΟ Ανθούπολης-Ερμής Εξοχής 1-1

ΠΟ Ελασσόνας-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-0

ΑΕ Καρίτσας-Σαρακηνός 2-1

Ρήγας Φεραίος-ΑΟ Τρίκαλα 0-1

Πιερικός-Ηρακλής Λάρισας 3-1

Ρεπό: Διγενής Νεοχωρίου

5ος όμιλος

Διαγόρας Αγίας Παρασκευής-Νέα Αρτάκη 0-0

Φωκικός-ΑΟ Θήβα 3-1

Κηφισσός-Αστέρας Σταυρού 3-1

ΠΑΣ Λαμία-ΑΟ Αγράφων 1-0

Αναγέννηση Σχηματαρίου-ΑΟ Καρύστου 2-1

Ρεπό: Ταμυναϊκός

6ος όμιλος

ΠΑΣ Πρέβεζα-Παναγρινιακός 2-0

ΑΟ Πλαταριάς-Παλληξουριακός 1-1

ΑΕ Λευκίμμης-Τηλυκράτης Λευκάδας 0-1

Ατρόμητος Πατρών-ΑΟ Λεβάντε 7-0

ΟΦ Αγίου Ματθαίου-Άρης Φιλιατών 0-2

Παναιγιάλειος-Παναχαϊκή 2-1

7ος όμιλος

Πανθυρεατικός-Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0-2

Ερμής Κιβερίου-ΠΑΣ Κόρινθος 2-2

Αστέρας Αμαλιάδας-Τέλος Άγρας 2-1

ΑΟ Μιλτιάδης-ΑΟ Λουτρακίου 1-0

Πανθουριακός-Παναργειακός 0-0

Πέλοπας Κιάτου-Αστέρας Βλαχιώτη 3-2

8ος όμιλος

Αμφιάλη-Ιάλυσος 1-0

ΠΑΟ Ρουφ-Εθνικός 0-1

ΑΕΡ Αφάντου-Ιωνικός 1-0

Διαγόρας-Απόλλων Σμύρνης 0-2

Αιγάλεω-Απόλλων Καλυθιών 4-1

Προοδευτική-Δόξα Βύρωνα 0-2

9ος όμιλος

Εθνικός Αστέρας-Πανναξιακός 2-3

Αστέρας Βάρης-Ηλυσιακός 0-2

Σαρωνικός Αναβύσσου-Αστέρας Μαγούλας 1-0

Θύελλα Ραφήνας-Νέα Ιωνία 2-1

Αχαρναϊκός-ΑΕ Μυκόνου 0-3

Ρεπό: Ηλιούπολη

10ος όμιλος

Επισκοπή-ΑΕ Νεάπολης 1-0

Χερσόνησος-Χανιά 1-5

Ατσαλένιος-Εργοτέλης 1-1

Άγιος Νικόλαος-ΑΟ Τυμπακίου 2-0

Πλατανιάς-Πανακρωτηριακός 0-1

Γιούχτας-Ρεθυμνιακός 0-0