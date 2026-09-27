Πρεμιέρα Γ' Εθνικής: Πήρε το ντέρμπι ο Παναιγιάλειος, κόλλησε στο μηδέν ο ΠΑΣ Γιάννινα
Στη σέντρα κατέβηκαν οι ομάδες της Γ' Εθνικής με το πρωτάθλημα των δέκα ομίλων να ξεκινάει. Ο ΠΑΣ Γιάννινα έμεινε στο 0-0 με την Αναγέννηση Άρτας αρχίζοντας με απώλεια βαθμών τη σεζόν στον τρίτο όμιλο, ενώ στο ντέρμπι της Αχαΐας για τον έκτο όμιλο, ο Παναιγιάλειος επικράτησε με 2-1 της Παναχαϊκής.
Στον όγδοο όμιλο με τα βαριά ονόματα της Αττικής, ο Εθνικός επικράτησε με 0-1 του Ρουφ, ο Ιωνικός ηττήθηκε με 1-0 από την ΑΕΡ Αφάντου, ο Απόλλων Σμύρνης πέρασε με το διπλό (0-2) από την έδρα του Διαγόρα, το Αιγάλεω επικράτησε εύκολα με 4-1 του Απόλλωνα Καλυθιών, ενώ η Δόξα Βύρωνα επικράτησε στον Κορυδαλλό της Προοδευτικής με 0-2.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έλαβαν χώρα οι αναμετρήσεις του πρώτου ομίλου, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου.
Τα αποτελέματα της 1ης αγωνιστικής
2ος όμιλος
Μακεδονικός-Ακρίτες Συκεών 0-2
Φοίνικας Πολίχνης-Κιλκισιακός 3-2
Αστέρας Αγίου Νικολάου-Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1
Ποσειδώνας Μηχανιώνας-ΠΑΟΚ Κρηστώνης 5-1
Πανεδεσσαϊκός-ΜΠΑΜ FC 1-1
Ρεπό: ΑΕ Πολυκάστρου
3ος όμιλος
ΑΣ Βατολάκκου-Καστοριά 0-1
Μακεδονικός Σιάτιστας-Εορδαϊκός 0-0
Μέγας Αλέξανδρος-Θύελλα Κατσικά 4-1
Δόξα Μοσχολουρίου-ΦΑΣ Νάουσα 1-0
ΠΑΣ Γιάννινα-Αναγέννηση Άρτας 0-0
Ρεπό: Βέροια
4ος όμιλος
ΑΟ Ανθούπολης-Ερμής Εξοχής 1-1
ΠΟ Ελασσόνας-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-0
ΑΕ Καρίτσας-Σαρακηνός 2-1
Ρήγας Φεραίος-ΑΟ Τρίκαλα 0-1
Πιερικός-Ηρακλής Λάρισας 3-1
Ρεπό: Διγενής Νεοχωρίου
5ος όμιλος
Διαγόρας Αγίας Παρασκευής-Νέα Αρτάκη 0-0
Φωκικός-ΑΟ Θήβα 3-1
Κηφισσός-Αστέρας Σταυρού 3-1
ΠΑΣ Λαμία-ΑΟ Αγράφων 1-0
Αναγέννηση Σχηματαρίου-ΑΟ Καρύστου 2-1
Ρεπό: Ταμυναϊκός
6ος όμιλος
ΠΑΣ Πρέβεζα-Παναγρινιακός 2-0
ΑΟ Πλαταριάς-Παλληξουριακός 1-1
ΑΕ Λευκίμμης-Τηλυκράτης Λευκάδας 0-1
Ατρόμητος Πατρών-ΑΟ Λεβάντε 7-0
ΟΦ Αγίου Ματθαίου-Άρης Φιλιατών 0-2
Παναιγιάλειος-Παναχαϊκή 2-1
7ος όμιλος
Πανθυρεατικός-Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0-2
Ερμής Κιβερίου-ΠΑΣ Κόρινθος 2-2
Αστέρας Αμαλιάδας-Τέλος Άγρας 2-1
ΑΟ Μιλτιάδης-ΑΟ Λουτρακίου 1-0
Πανθουριακός-Παναργειακός 0-0
Πέλοπας Κιάτου-Αστέρας Βλαχιώτη 3-2
8ος όμιλος
Αμφιάλη-Ιάλυσος 1-0
ΠΑΟ Ρουφ-Εθνικός 0-1
ΑΕΡ Αφάντου-Ιωνικός 1-0
Διαγόρας-Απόλλων Σμύρνης 0-2
Αιγάλεω-Απόλλων Καλυθιών 4-1
Προοδευτική-Δόξα Βύρωνα 0-2
9ος όμιλος
Εθνικός Αστέρας-Πανναξιακός 2-3
Αστέρας Βάρης-Ηλυσιακός 0-2
Σαρωνικός Αναβύσσου-Αστέρας Μαγούλας 1-0
Θύελλα Ραφήνας-Νέα Ιωνία 2-1
Αχαρναϊκός-ΑΕ Μυκόνου 0-3
Ρεπό: Ηλιούπολη
10ος όμιλος
Επισκοπή-ΑΕ Νεάπολης 1-0
Χερσόνησος-Χανιά 1-5
Ατσαλένιος-Εργοτέλης 1-1
Άγιος Νικόλαος-ΑΟ Τυμπακίου 2-0
Πλατανιάς-Πανακρωτηριακός 0-1
Γιούχτας-Ρεθυμνιακός 0-0
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