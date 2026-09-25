Η Γ' Εθνική κάνει σέντρα με 113 ομάδες και έναν 8ο όμιλο-«φωτιά» με Ιωνικό, Αιγάλεω, Προοδευτική, Δόξα Βύρωνα, Εθνικό και Απόλλωνα.

Η αγαπημένη σε όλους μας Γ' Εθνική θα βρεθεί στη σέντρα αυτό το Σαββατοκύριακο για την έναρξη της σεζόν 2026-27. Δέκα όμιλοι με 113 ομάδες για μόλις 4 εισιτήρια ανόδου (!) στην Super League 2, ενώ 23 από αυτές θα υποβιβαστούν στα τοπικά πρωταθλήματα, γεγονός που αυξάνει από νωρίς την πίεση τόσο για την κορυφή όσο και στην ουρά της βαθμολογίας.

Αν μη τι άλλο, ο 8ος όμιλος είναι αυτός που ξεχωρίζει μακράν από τους υπόλοιπους. Κάποιοι τον χαρακτηρίζουν «πολεμικό», άλλοι εμπορικό και άλλοι -οι πιο ρομαντικοί- ιστορικό. Άλλωστε, ίσως για πρώτη φορά στα δεδομένα της κατηγορίας, έχει δημιουργηθεί (δεν προέκυψε από κλήρωση) τέτοιος όμιλος! Δόξα Βύρωνος, Αιγάλεω, Προοδευτική, Ιωνικός, Εθνικός και Απόλλωνας Σμύρνης... υπόσχονται μεγάλες συγκινήσεις!

Ιστορικές ομάδες, με μεγάλη δυναμική και πιστούς οπαδούς, ζηλευτούς από ομάδες μεγάλων κατηγοριών. Κάθε σύλλογος ξεκινά με βλέψεις και στόχους, οι οποίοι συνήθως αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της σεζόν. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια κατηγορία ερασιτεχνική στα έσοδα και επαγγελματική στα έξοδα. Πόσες ομάδες στο παρελθόν ξεκίνησαν με μεγάλη ώθηση και στα μέσα της σεζόν βρέθηκαν «χρεοκοπημένες», με αποτέλεσμα να δηλώσουν αδυναμία να συνεχίσουν... Πόσες ομάδες κλάταραν οικονομικά -άρα και αγωνιστικά- μέσα σε μια σεζόν...

Για τις συγκεκριμένες ομάδες του 8ου ομίλου, υπάρχει έναν επιπλέον οικονομικό αγκάθι, αφού όλες θα κάνουν από τέσσερα ταξίδια μέσα στη σεζόν στη Ρόδο! Εκεί θα τους περιμένουν ο -επίσης ιστορικός- Διαγόρας, ο Ιάλυσος, ο Απόλλων Καλυθίων και η ΑΕΡ Αφάντου, οι οποίοι -για να μην το βλέπουμε μόνο από τη μία πλευρά- θα κάνουν με τη σειρά τους από 8 ταξίδια σε Αθήνα/Πειραιά για να παίξουν με τις 6 προαναφερθέντες ομάδες συν την Αμφιάλη και το Ρουφ.

Επιστρέφοντας λοιπόν στις «μάχες» που αναμένεται να γίνουν μεταξύ Δόξας, Αιγάλεω, Προοδευτικής, Ιωνικού, Απόλλωνα και Εθνικού -και με την ευχή ότι θα είναι μόνο αγωνιστικές και εντος αθλητικού πλαισίου- γίνεται αντιληπτό, ότι όσο εμπορικός κι αν είναι -που είναι- ο όμιλος, σε πολλά από αυτά τα παιχνίδια είναι δύσκολο να συνυπάρξουν οπαδοί και των δύο ομάδων στις εξέδρες του εκάστοτε γηπέδου.

Λίγο οι αιώνιες κόντρες μεταξύ κάποιων εξ αυτών, λίγο η σπίθα της κοινωνικής εξαθλίωσης που δεν αργεί να ανάψει σε δημόσιους χώρους, λίγο η παιδεία που χρόνια τώρα έχει πάει περίπατο παίρνοντας μαζί της την ευγενή άμιλλα από τα ελληνικά γήπεδα, κάνουν τους διοργανωτές και την αστυνομία να αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια ως υψηλού κινδύνου, επιβάλλοντας την απαγόρευση μετακινήσεων.

Όπως και να 'χει, όλοι εμείς αδημονούμε για το καλύτερο και πιο ταλαιπωρημένο πρωτάθλημα του κόσμου...

1η αγωνιστική 8ου ομίλου

27/9, 15:00 / Δημοτικό Γήπεδο Κερατσινίου / Αμφιάλη - Ιάλυσος

27/9, 16:00 / Γήπεδο Ρουφ / Ρουφ - Εθνικός

27/9, 16:00 / Δημοτικό Γήπεδο Αφάντου / ΑΕΡ Αφάντου - Ιωνικός

27/9, 16:00 / Δημοτικό Στάδιο Ρόδου / Διαγόρας - Απόλλων Σμύρνης

27/9, 16:00 / Β' Γήπεδο Αλκυών Πετρούπολης / Αιγάλεω - Απόλλων Καλυθίων

27/9, 16:00 / Δημοτικό Γήπεδο Νικαίας / Προοδευτική - Δόξα Βύρωνος

Σύστημα διεξαγωγής της Γ' Εθνικής 2026-27

Η φετινή Γ’ Εθνική έχει 113 ομάδες χωρισμένες σε δέκα ομίλους.

Οι όμιλοι έχουν διαφορετικό αριθμό ομάδων:

1ος όμιλος: 10 ομάδες

2ος όμιλος: 11 ομάδες

3ος όμιλος: 11 ομάδες

4ος όμιλος: 11 ομάδες

5ος όμιλος: 11 ομάδες

6ος όμιλος: 12 ομάδες

7ος όμιλος: 12 ομάδες

8ος όμιλος: 12 ομάδες

9ος όμιλος: 11 ομάδες

10ος όμιλος: 12 ομάδες

Η διοργάνωση χωρίζεται ουσιαστικά σε τρεις φάσεις, με ξεχωριστή διαδικασία για την ανάδειξη των ομάδων που θα διεκδικήσουν την άνοδο και διαφορετικό δρόμο για τον υποβιβασμό.

Πρώτη φάση: Η μάχη των δέκα ομίλων

Στην πρώτη φάση οι ομάδες αγωνίζονται στον εκάστοτε όμιλο, με στόχο να βρεθούν στις θέσεις που οδηγούν είτε στα play-off και όχι στα play-out.

Η κατάταξη της πρώτης φάσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι βαθμοί και τα γκολ που θα έχουν συγκεντρώσει οι ομάδες μεταφέρονται στη δεύτερη φάση.

Με απλά λόγια, κανένα αποτέλεσμα δεν είναι αδιάφορο, αφού η βαθμολογική συγκομιδή της πρώτης φάσης συνεχίζει να μετρά και στη συνέχεια.

Play-off: Οι έξι πρώτοι συνεχίζουν τη μάχη

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1 έως 6 κάθε ομίλου θα συνεχίσουν στα play-off.

Οι 60 ομάδες θα σχηματίσουν δέκα νέους ομίλους των έξι ομάδων. Εκεί θα δώσουν πέντε ακόμη αγώνες, έναν με κάθε αντίπαλο, ενώ θα μεταφέρουν μαζί τους τη βαθμολογία και τα γκολ της πρώτης φάσης.

Υπάρχει, μάλιστα, και ένα μικρό πλεονέκτημα για τις ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1 έως 3: Αυτές θα παίξουν τρία από τα πέντε παιχνίδια τους εντός έδρας. Οι ομάδες των θέσεων 4 έως 6 θα έχουν δύο εντός έδρας αναμετρήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των play-off, ο πρώτος κάθε νέου ομίλου θα αναδειχθεί πρωταθλητής και θα πάρει το εισιτήριο για την τρίτη φάση.

Play-out: Η μάχη για την παραμονή

Ανάλογη διαδικασία θα ακολουθηθεί και στην ουρά, με τις ομάδες που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις να οδηγούνται στα play-out.

Στους ομίλους με δέκα ομάδες, οι θέσεις 7 έως 10 θα σχηματίσουν τον όμιλο των play-out και μία ομάδα θα υποβιβαστεί.

Στους ομίλους με έντεκα ομάδες, οι θέσεις 7 έως 11 θα μπουν στα play-out και δύο ομάδες θα υποβιβαστούν.

Στους ομίλους με δώδεκα ομάδες, οι θέσεις 7 έως 12 θα συνεχίσουν στα play-out και τρεις ομάδες θα υποβιβαστούν.

Και εδώ οι ομάδες θα αγωνιστούν σε έναν γύρο μεταξύ τους, με τους βαθμούς και τα γκολ της πρώτης φάσης να μεταφέρονται στη δεύτερη.

Συνολικά, από τη διαδικασία των play-out θα προκύψουν 23 υποβιβασμοί στα τοπικά πρωταθλήματα των ΕΠΣ.

Τρίτη φάση: Εκεί κρίνονται τα τέσσερα εισιτήρια

Η πραγματική μάχη για τη Super League 2 θα αρχίσει στην τρίτη φάση.

Οι δέκα πρωταθλητές των ομίλων θα χωριστούν σε δύο νέους ομίλους των πέντε ομάδων. Στον πρώτο θα συμμετέχουν οι πρωταθλητές των ομίλων 1 έως 5 και στον δεύτερο οι πρωταθλητές των ομίλων 6 έως 10.

Εδώ η διαδικασία αλλάζει.

Οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, εντός και εκτός έδρας, χωρίς να μεταφέρουν τους βαθμούς ή τα γκολ που είχαν συγκεντρώσει στις δύο προηγούμενες φάσεις.

Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου θα προβιβαστούν στη Super League 2.

Έτσι, από τους δύο ομίλους της τρίτης φάσης θα προκύψουν συνολικά τέσσερις ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για τη Super League 2 της σεζόν 2027-28.

Οι βασικοί κανόνες της φετινής σεζόν

Η προκήρυξη προβλέπει και συγκεκριμένες αγωνιστικές προϋποθέσεις.

Η παρουσία γιατρού αγώνα και απινιδωτή στο γήπεδο είναι υποχρεωτική, με την ευθύνη να βαραίνει τη γηπεδούχο ομάδα.

Παράλληλα, κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει στο φύλλο αγώνα έως τέσσερις αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, όμως κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα στον αγωνιστικό χώρο μέχρι δύο.

Η συμμετοχή περισσότερων από δύο αλλοδαπών στην ενδεκάδα θεωρείται αντικανονική.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα της Γ' Εθνικής ανήκουν στην ΕΠΟ. Η Ομοσπονδία τα παραχωρεί στις ΕΠΣ, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να εκδώσουν μη αποκλειστικές άδειες προς σωματεία ή οργανισμούς που ενδιαφέρονται.

Το δικαίωμα αποκλειστικότητας για το σύνολο των αγώνων ανήκει αποκλειστικά στη διοργανώτρια ΕΠΟ.

Η Γ' Εθνική... αρχίζει.