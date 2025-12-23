Ένα απίστευτο σκηνικό καταγράφηκε σε αγώνα Futsal στην Ρωσία, οπού ποδοσφαιριστής κόντεψε να χάσει την όραση του εξαιτίας ενός «κρύου» πυροτεχνήματος.

Σε αγώνα του Futsal League Cup που διεξήχθη την Δευτέρα (22/12) στην πόλη Κεμέροβο της Ρωσίας, μεταξύ της Ούχτα και της Νόβαγια Γενερατσιά, σημειώθηκε ένα ατύχημα που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντμίτρι Χουσάινοφ, ποδοσφαιριστής της ομάδας Ούχτα, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν ενεργοποιήθηκε στο πρόσωπό του μια πυροτεχνική συσκευή, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει η υπηρεσία Τύπου της ρωσικής Super League, το περιστατικό συνέβη μετά από ένα γκολ που δέχτηκε η Ούχτα, όταν ένα «κρύο πυροτέχνημα» ενεργοποιήθηκε πολύ αργοπορημένα, με το στιγμιότυπο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να γίνεται αμέσως viral.

Ο Χουσάινοφ (αμυντικός της ομάδας που δέχτηκε το γκολ) ήταν πολύ κοντά στην πυροτεχνική εγκατάσταση και σπίθες πετάχτηκαν κατευθείαν προς το πρόσωπό του, γεγονός που προκάλεσε ακραία ανησυχία στον αγωνιστικό χώρο.

⚡️⚽ Footballer narrowly avoids losing his sight due to “cold fireworks”



During a match in Russia’s Komi Republic, Ukhta player Dmitry Khusainov found himself directly above a pyrotechnic installation.



The fireworks shot sparks straight into his face.



After some time, he was… pic.twitter.com/angWYyx2CP — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

«Οι διοργανωτές ζητούν συγγνώμη για την καθυστερημένη εκτόξευση των κρύων πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια του γκολ, τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν την υγεία του Χουσάινοφ», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον αγώνα.

Παρά τον φόβο και τον κίνδυνο που ενείχε το ατύχημα, ο παίκτης μπόρεσε να συνεχίσει κανονικά και ολοκλήρωσε τον αγώνα με την ομάδα του να νικάει μάλιστα με 6-5. Αφού υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, οι γιατροί που τον εξέτεσαν συμφώνησαν ότι ο παίκτης ήταν πολύ τυχερός, καθώς απείχε μόλις δέκατα του δευτερολέπτου από το χάσει το ένα του μάτι.