Η δική του Μπάγερν, μπήκε στο κλαμπ που είχε ιδρύσει από μόνη της η Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα και περίμενε εδώ και έντεκα χρόνια κάποιον να την ακολουθήσει. Ο Χάνσι Φλικ πιστώνεται ολόκληρο το 6Χ6 στη δική του εποχή στο τιμόνι του κλαμπ, πραγματοποιώντας την πιο μυθική σεζόν προπονητή βάσει διάρκειας της θητείας του.

Σε μόλις 14 μήνες από όταν ανέλαβε το τιμόνι των Βαυαρών, ο Γερμανός coach όχι απλά οδήγησε τη Μπάγερν στην κατάκτηση έξι τίτλων, αλλά έχει συγκεντρώσει περισσότερα τρόπαια από τις ήττες που μετρά στον πάγκο της!

Συγκεκριμένα, οι Βαυαροί έχουν ηττηθεί μόλις πέντε φορές επί των ημερών του κι ο 6ος τίτλος για τη σεζόν 2019/20 ήρθε να αυξήσει ξανά την ανεπανάληπτη αναλογία για προπονητή σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα!

Με... άλλα λόγια, μετράει έναν τίτλο ανά 11,3 παιχνίδια!

Hansi Flick since taking over as Bayern manager:

Won six trophies including the treble in his first season

85% win record

Averaging a title every 11 games

UEFA Men's Coach of the Year

More trophies (6) than defeats (5) pic.twitter.com/oSCqsHTq86

— B/R Football (@brfootball) February 11, 2021