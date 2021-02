Μπάγερν: Ο MVP Λεβαντόφσκι έκανε την τέλεια χρονιά με 6+1 ατομικούς τίτλους (pics + vids)

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ανακηρύχθηκε MVP του Μουντιάλ Συλλόγων για το 2020 (σ.σ.: άσχετα αν συνέβη Φεβρουάριο του 2021). Ηταν η 6η απίστευτη ατομική διάκριση που αποκόμισε στη χρονιά ο Πολωνός σέντερ φορ, ο οποίος έκανε ό,τι πιο εκπληκτικό θα μπορούσε να πετύχει κάποιος ποδοσφαιριστής σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και να το συνδυάσει με το μυθικό 6x6 της Μπάγερν όσον αφορά την κατάκτηση όλων των τίτλων. Και το “Χρυσό Παπούτσι” το έχασε στο νήμα από τον Τσίρο Ιμόμπιλε.

Have any more room for a few more, @lewy_official? #MiaSanChampi6ns pic.twitter.com/21PToy8lj5

— FC Bayern US (@FCBayernUS) February 11, 2021