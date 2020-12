FIFA «The Best»: Έτσι διαμορφώθηκε η 10άδα των παικτών (pic)

Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε μια διαφορετική εκδήλωση λόγω των συνθηκών και με τους μεγάλους πρωταγωνιστές να είναι «παρόντες» μέσω βίντεο συνομιλώντας με τους παρουσιαστές, ανέδειξε τους καλύτερους όλων για το 2020, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να δικαιώνεται για το τρομερό 2020 κατά το οποίο έκανε απίθανα πράγματα.

Ο «Λέβα» νίκησε με άνεση τους Κριστιάνο και Μέσι έχοντας συγκεντρώσει 52 πόντους έναντι 38 του Πορτογάλου που αναδείχθηκε 2ος και των 35 πόντων του Αργεντινού ηγέτη της Μπαρτσελόνα που τερμάτισε 3ος.

Πώς διαμορφώθηκαν, όμως, οι θέσεις της πρώτης 10άδας; Είναι αξιοσημείωτο πως ο Κέβιν Ντε Μπρόινε είναι 5ος κάτω από τον Σαντιό Μανέ, ο Κίλιαν Μπαπέ έφτασε μέχρι την 7η θέση και ο Νεϊμάρ βρέθηκε στην 9η!

OFFICIAL: The full rankings list for #TheBest Men's FIFA Player of the Year for 2020. pic.twitter.com/9FUzXlLL03

— Squawka News (@SquawkaNews) December 17, 2020