Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 εκτός έδρας της Κρίσταλ Πάλας, την ώρα που η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα νικούσε 2-0 την Μπρέντφορντ και ανέβαινε δεύτερη.

Άμεση επιστροφή στις νίκες για τη Λίβερπουλ, που επικράτησε 3-1 εκτός έδρας της άκρως ανταγωνιστικής Κρίσταλ Πάλας και την άφησε τελευταία στη βαθμολογία της Premier League - με τους νικητές να ανεβαίνουν τέταρτοι.

Οι Αετοί ήταν ιδιαίτερα απειλητικοί, με τον Πίνο να έχει δοκάρι στο 18' και τον Άλισον να πραγματοποιεί σπουδαίες επεμβάσεις (38', 43'), εντούτοις προβάδισμα στο ημίχρονο είχαν οι φιλοξενούμενοι, χάρη στην κεφαλιά του Μακ Άλιστερ στο 40ό λεπτό.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε ανάλογα, με τους γηπεδούχους να είναι πιο κινητικοί αλλά τη Λίβερπουλ να φτάνει στο 2-0 με σουτ του Βιρτς μετά από γύρισμα του Μπαρκολά στο 54'! Η διπλή ευκαιρία των Πίνο και Λέρμα στο 77' σταμάτησε στον τρομερό Άλισον, με τον Ίσακ να έχει χαμένο τετ α τετ στο 87' αλλά να εξιλεώνεται δύο λεπτά αργότερα, πριν ο Ενκέτια μειώσει στο τελικό 3-1 με πέναλτι στο 90+5'.

Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις η Μπράιτον από τη δεύτερη θέση!

Στις κορυφές της Premier League συνεχίζει να φιγουράρει η Μπράιτον, η οποία αυτή τη φορά επιβλήθηκε με 2-0 επί της Μπρέντφορντ και ανέβηκε στη 2η θέση, πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Με τον Μπάμπη Κωστούλα να ξεκινάει σε ακόμα ένα παιχνίδι, οι Γλάροι έχτισαν βάσεις νίκης από το ημίχρονο με δυο γκολ. Αρχικά άνοιξαν το σκορ με τον Γκόμες στο 15΄, προτού διπλασιάσουν τα τέρμά τους με πέναλτι του Γκρος στο 42΄. Στο δεύτερο ημίχρονο κατάφεραν να διαχειριστούν υο υπέρ τους προβάδισμα, με το τελικό 2-0 να τους στέλνει πάνω από τη Μάντσεστερ Σίτι στον πίνακα της Premier League.

Η ουραγός τέζαρε την Τσέλσι!

Νίκη-πνοή για τη Σάντερλαντ, η οποία υπέταξε με 1-0 την Τσέλσι στο «Στάδιο του Φωτός» και ξέφυγε από την τελευταία θέση της Premier League. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 36΄με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Λε Φι κι έριξαν στο καναβάτσο την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο. Το 1-0 δεν άλλαξε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, με τους Μπλε να αποδεικνύουν πως ακόμα δεν έχουν σταθερότητα και να περιορίζονται στην 5η θέση της βαθμολογίας και στο -2 από την πρώτη τετράδα. Αντίθετα, η Σάντερλαντ ανέβηκε προσωρινά στην 18η θέση, αλλά παραμένει ακόμα εντός της επικίνδυνης ζώνης.

Τρίτη συνεχόμενη νίκη για την Μπόρνμουθ

Το 3/3 έκανε η Μπόρνμουθ, που νίκησε 2-1 εκτός έδρας την Ίπσουιτς και σκαρφάλωσε στην έβδομη θέση. Τα Κεράσια προηγήθηκαν στο πέμπτο μόλις λεπτό, όταν ο Εβανίλσον έκλεψε την μπάλα από τον Γουόλτον και άνοιξε το σκορ. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε ακριβώς όπως το πρώτο, με το αυτογκόλ του Ντέιβις να διπλασιάζει τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 46', με την Ίπσουιτς να μπαίνει ξανά στη διεκδίκηση του ματς με πέναλτι του Κλαρκ στο 73' αλλά να μην αποφεύγει την ήττα.