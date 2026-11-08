Μπράιτον: Ξανά βασικοί Κωστούλας και Κοστίνια απέναντι στην Μπρέντφορντ
Στο αρχικό σχήμα της Μπράιτον για δεύτερη σερί αγωνιστική βρίσκονται οι Μπάμπης Κωστούλας και Κοστίνια, με τους Γλάρους να υποδέχονται την Μπρέντφορντ για την 10η αγωνιστική της Premier League (8/11, 16:00).
Μετά το σπουδαίο διπλό της περασμένης εβδομάδας στο Έτιχαντ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι με 0-1, όπου ο Έλληνας στράικερ έπαιξε 71 λεπτά και ο Πορτογάλος μπακ σε όλο το παιχνίδι, αμφότεροι οι πρώην παίκτες του Ολυμπιακού θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα τους να πάρει ένα ακόμη τρίποντο και να προσπεράσει τους Πολίτες, στην 2η θέση της βαθμολογίας!
Θυμίζουμε πως ο Babistuta έχει παίξει σε όλα τα ματς της Μπράιτον στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, με απολογισμό 3 γκολ και 2 ασίστ, ενώ ο Κοστίνια μετράει 8 εμφανίσεις με 271 αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του.
TEAM NEWS! 🚨 Our starting XI 🆚 Brentford... 👊 https://t.co/cpy31Lpx7u— Brighton & Hove Albion (@BHAFC) November 8, 2026
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