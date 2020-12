France Football: Αυτή είναι η «Χρυσή 11άδα» όλων των εποχών! (pics)

Η απόφαση να μην απονεμηθεί φέτος το βραβείο της «Χρυσής Μπάλας» λόγω πανδημίας ώθησε τους ανθρώπους του «France Football» να το αναπληρώσουν, αναδεικνύοντας την απόλυτη «Dream Team» στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Μετά την ανακοίνωση των υποψηφίων σε κάθε θέση, ανάμεσα στους οποίους είχατε την ευκαιρία να ψηφίσετε τους δικούς σας κορυφαίους μέσα από τα poll του gazzetta.gr για τερματοφύλακα και αμυντικούς, τετράδα των χαφ και επιθετικούς, το διάσημο περιοδικό εξέδωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των 140 δημοσιογράφων. Ιδού η κορυφαία ενδεκάδα σε διάταξη 3-4-3:

Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Λεβ Γιασίν, με την αμυντική τριάδα να αποτελείται από τους Καφού, Φραντς Μπεκενμπάουερ και Πάολο Μαλντίνι.

The best goalkeeper (1) and best defenders (3) of all time elected by our jury of 140 journalists !#BOdreamteam 5pm : defensive (2) and offensive (2) midfielders

6pm : forwards pic.twitter.com/WPrs3ZQc2S — France Football (@francefootball) December 14, 2020

Στον άξονα, Τσάβι και Λόταρ Ματέους συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους, με τον Ντιέγκο Μαραντόνα και τον Πελέ να επιλέγονται και να υπερψηφίζονται ως πλάγιοι χαφ.

The best defensive (2) and offensive (2) midfielders of all time elected by our jury of 140 journalists !#BOdreamteam 6pm : forwards pic.twitter.com/OMwn58Quh3 — France Football (@francefootball) December 14, 2020

Την «χρυσή» επιθετική τριπλέτα απαρτίζουν ο Λιονέλ Μέσι από τα δεξιά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο από τα αριστερά και ο Ρονάλντο Ναζάριο στην κορυφή!

The best forwards of all time elected by our jury of 140 journalists to end our #BOdreamteam ! pic.twitter.com/YVlfoik0MI — France Football (@francefootball) December 14, 2020

Πέρα από την κορυφαία 11άδα, το France Football εξέδωσε επίσης τη 2η και την 3η καλύτερη ομάδα, για να χωρέσει τους δεκάδες μύθους που ήταν υποψήφιοι.

Αναλυτικά η 2η ενδεκάδα:

Τερματοφύλακας: Τζιανλουίτζι Μπουφόν

Αμυντικοί: Κάρλος Αλμπέρτο, Φράνκο Μπαρέζι, Ρομπέρτο Κάρλος

Μέσοι: Ζινεντίν Ζιντάν, Αντρέα Πίρλο, Φρανκ Ράικαρντ, Αλφρέδο Ντι Στέφανο

Επιθετικοί: Γκαρίντσα, Ροναλντίνιο, Γιόχαν Κρόιφ



Αναλυτικά η 3η ενδεκάδα:

Τερματοφύλακας: Μάνουελ Νόιερ

Αμυντικοί: Φίλιπ Λαμ, Σέρχιο Ράμος, Πολ Μπράιτνερ

Μέσοι: Μισέλ Πλατινί, Γιόχαν Νέεσκενς, Ντίντι, Αντρές Ινιέστα

Επιθετικοί: Τζορτζ Μπεστ, Τιερί Ανρί, Μάρκο Φαν Μπάστεν