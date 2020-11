Μέσι: Ξεπέρασε σε νίκες τον Μασεράνο και έγινε ο πιο επιτυχημένος παίκτης της Εθνικής Αργεντινής (pic & vid)

Η Αργεντινή επικράτησε μέσα στο Περού με 2-0 και ανέβηκε και πάλι στην 2η θέση του ομίλου της Λατινικής Αμερικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

Αυτή η νίκη ήταν η 85η σε 142 συμμετοχές για τον μεγάλο αστέρα της Μπαρτσελόνα, με το εθνόσημο στο στήθος κι έτσι ο Λιονέλ Μέσι έγινε ο παίκτης ο οποίος έχει τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της «αλμπισελέστε».

Αφού ξεπέρασε σε νίκες τον πολύ καλό του φίλο, Μασεράνο, τον οποίο αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο λίγες ημέρες νωρίτερα για την απόφαση του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, πλέον έχει θέσει ως στόχο να τον αφήσει πίσω του και σε συμμετοχές.

Ο Μασεράνο κατέγραψε 147 εμφανίσεις με την Εθνική Αργεντινής ενώ ο Μέσι με τις 142 έως τώρα, «έπιασε» τον Χαβιέρ Ζανέτι κι έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Μασεράνο και σε συμμετοχές.

