Κορονοϊός: Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρέθηκε θετικός

Ο κορονοϊός έχει πλήξει το ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας και ειδικά την Αλ Χιλάλ. Αυτή τη φορά στους θετικούς στη νόσο Covid-19 συμπεριλήφθηκε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, τέθηκε σε κατ' οίκον καραντίνα, κάτι που ανακοίνωσε η ομάδα μέσω Twitter. Στην Αλ Χιλάλ έχουν νοσήσει σχεδόν άπαντες, καθώς στο πρώτο σοβαρό κρούσμα της νόσου τον Σεπτέμβριο, είχαν βρεθεί θετικοί 19 παίκτες της.

The medical tests showed that #AlHilal head coach “Razvan Lucescu” tested positive for COVID-19, he will be subjected to quarantine and health procedures authorized by the Ministry of Health. pic.twitter.com/g5xfgtX49c

