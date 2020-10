Πελέ, Μαραντόνα, Ζιντάν και Πούσκας για την «Χρυσή Μπάλα» Dream Team (pics)

«Χρυσή Μπάλα» δεν θα απονείμει φέτος το «France Football» λόγω κορονοϊού, αλλά αντ' αυτού αποφάσισε να απονείμει... ιστορική «Χρυσή Μπάλα» για κάθε ποδοσφαιρική θέση και σήμερα Δευτέρα (12/10) ανακοίνωσε τους υποψήφιους ως κορυφαίος αμυντικός μέσος και μεσοεπιθετικός όλων των εποχών. Την επόμενη Δευτέρα (19/10) θα ανακοινωθούν αντίστοιχα οι υποψήφιοι για τις τρεις θέσεις της επίθεσης: Δεξί εξτρέμ, σέντερ φορ και αριστερό εξτρέμ.

Την πρώτη 20άδα, με πέντε Ισπανούς μέσα, αποτελούν οι: Γιόζεφ Μπόζικ, Ζέρσον, Σέρχιο Μπουσκέτς, Πεπ Γκουαρδιόλα, Ντιντί, Γιόζεφ Μάζοπουστ, Φαλκάο, Λόταρ Ματέους, Στίβεν Τζέραρντ, Γιόχαν Νέσκενς, Αντρέα Πίρλο, Λουίς Σουάρεθ, Φερνάντο Ρεδόντο, Μάρκο Ταρντέλι, Φρανκ Ράικαρντ, Ζαν Τιγκανά, Μπερντ Σούστερ, Τσάμπι Αλόνσο, Κλάρενς Ζέεντορφ και Τσάβι.

Την δεύτερη 20άδα για την «Χρυσή Μπάλα» Dream Team του κορυφαίου μεσοεπιθετικού, αποτελούν οι: Ρομπέρτο Μπάτζιο, Γκεόργκε Χάτζι, Μπόμπι Τσάρλτον, Αντρές Ινιέστα, Αλφρέδο ντι Στέφανο, Ραϊμόν Κοπά, Έντσο Φραντσέσκολι, Λάσλο Κουμπάλα, Ρούουντ Γκούλιτ, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, Σάντρο Ματσόλα, Χουάν Αλμπέρτο Σκιαφίνο, Πελέ, Σόκρατες, Μισέλ Πλατινί, Φραντσέσκο Τότι, Φέρεντς Πούσκας, Ζίκο, Τζιάνι Ριβέρα και Ζινεντίν Ζιντάν.

Εσείς ποιους δύο θα ψηφίζατε;

