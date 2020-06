Επίσημο: Οι Γκάλαξι έδιωξαν τον Κάταϊ λόγω της ρατσίστριας γυναίκας του

Πολύ ακριβά πλήρωσε ο Αλεκσάνταρ Κάταϊ τα ρατσιστικά σχόλια της συζύγου του, Τέα, για τις διαδηλώσεις σε όλη την Αμερική, με αφορμή την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό.

Οι Λος Άντζελες Γκάλαξι έδειξαν και εμπράκτως την αντίθεσή τους σε αυτά τα σχόλια και έλυσαν το συμβόλαιο του Σέρβου άλλοτε εξτρέμ Ολυμπιακού, ΟΦΗ και Πλατανιά, ο οποίος πλέον αναζητά νέα ομάδα, προφανώς... εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

