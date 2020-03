Κορονοϊός: Το πρώτο γήπεδο στην Βραζιλία που γίνεται νοσοκομείο (pics & vid)

Πολλές είναι οι ομάδες στη Νότιο Αμερική που έθεσαν τα γήπεδά τους στην διάθεση των κυβερνήσεων των χωρών τους, ώστε να γίνουν προσωρινά νοσοκομεία, στην μάχη κατά του κορονοϊού.

Το «Πακαεμπού» του Σάο Πάουλο, στο οποίο κατά καιρούς αγωνίζονται Σάο Πάουλο, Παλμέιρας και Σάντος, έχει αρχίσει ήδη να μετατρεπεται σε νοσοκομείο 202 κλινών που θα φιλοξενήσει ασθενείς του ιού Covid-19, αλλά με ελαφριά συμπτώματα.

Αυτό, βεβαίως, γίνεται ώστε τα πιο σοβαρά περιστατικά να μπορούν να νοσηλευτούν χωρίς μεγαλύτερο πρόβλημα στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων της βραζιλιάνικης πόλης.

