«Ενισχυμένο» 23άρι στις πρεμιέρες η Μπάγερν, Bet Builder επιστροφής η Μαν. Γιουνάιτεντ

Η τελευταία ημέρα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ολοκληρώνει ένα γεμάτο τριήμερο, με δύο αναμετρήσεις όπου υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί.

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Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την εντυπωσιακή Μπόντο/Γκλιμτ, θέλοντας να επιβεβαιώσει την εξαιρετική παράδοση που έχει στις ευρωπαϊκές πρεμιέρες, ενώ στο «Ολντ Τράφορντ» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιστρέφει στο Champions League έπειτα από τρία χρόνια, απέναντι στην πρωτάρα Σαμπάχ. Δύο παιχνίδια με διαφορετικές ιστορίες, αλλά κοινό σημείο το μεγάλο επιθετικό ενδιαφέρον και δύο ενισχυμένες επιλογές από την Elabet.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.25 από 2.10: Νίκη Μπάγερν + Over 4.5 γκολ + Να σκοράρει ο Κέιν

Η Μπάγερν ξεκινά ακόμη μία προσπάθεια για να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, μετά την περσινή πορεία μέχρι τα ημιτελικά. Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί άνοιξε τη σεζόν με τρεις διαδοχικές νίκες, μεταξύ των οποίων και το 2-1 επί της Ντόρτμουντ στο γερμανικό Σούπερ Καπ, πριν έρθει το 0-0 με τη Σάλκε.

Το «Allianz Arena» παραμένει μεγάλο όπλο των Βαυαρών, καθώς μέσα στο 2026 έχουν εκεί 15 νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η παράδοσή τους στις πρεμιέρες του Champions League: έχουν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι τους στη διοργάνωση στις 22 τελευταίες σεζόν.

Η Μπόντο/Γκλιμτ, πάντως, μόνο αμελητέα ποσότητα δεν είναι. Απέκλεισε Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Ναϊμέγκεν στα προκριματικά, ενώ πέρυσι έφτασε μέχρι τους «16» στην παρθενική συμμετοχή της. Ταξιδεύει στο Μόναχο με επτά διαδοχικές νίκες και αήττητο 20 αγώνων, στοιχεία που προϊδεάζουν για μια επιθετική αναμέτρηση.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.20 από 3.75: Μαν. Γιουνάιτεντ να κερδίσει το 1ο ημίχρονο + Over 3.5 γκολ + Over 1.5 σουτ στην εστία ο Ράσφορντ

Ιδιαίτερη βραδιά και στο Μάντσεστερ, καθώς η Γιουνάιτεντ επιστρέφει στο Champions League μετά από τρεις σεζόν. Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά στην Premier League, έχοντας συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς σε τρία παιχνίδια, με πιο πρόσφατο το 2-2 απέναντι στην Έβερτον.

Απέναντί της βρίσκεται μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της διοργάνωσης. Η πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν Σαμπάχ χρειάστηκε να περάσει τέσσερις προκριματικούς γύρους, αποκλείοντας TNS, Κουόπιο, Άαρχους και Χάποελ Μπερ Σεβά. Έχει ήδη έξι νίκες σε οκτώ φετινά παιχνίδια Champions League, ενώ έρχεται από το εντυπωσιακό 5-0 επί της Ζίρα.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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