Το φιλικό της Καρδίτσας με το Μαρούσι που ήταν προγραμματισμένο το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε.

Η Καρδίτσα έκανε γνωστό πώς το πρτογραμματισμένο φιλικό με το Μαρούσι για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου αναβάλλεται με την ομάδα από τη Θεσσαλία να να συνεχίζει την προετοιμασία της στην Πάτρα όπου την ίδια μέρα θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα.

Η ανακοίνωση

«Ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ενημερώνει ότι αναβάλλεται το προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι με το Μαρούσι, το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο της συνέχισης της προετοιμασίας του, ο Α.Σ.Κ. θα ταξιδέψει στην Πάτρα , όπου θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα σε φιλικό αγώνα το Σάββατο στις 13:00».