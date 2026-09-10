Καρδίτσα: Αναβλήθηκε το φιλικό με το Μαρούσι
Η Καρδίτσα έκανε γνωστό πώς το πρτογραμματισμένο φιλικό με το Μαρούσι για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου αναβάλλεται με την ομάδα από τη Θεσσαλία να να συνεχίζει την προετοιμασία της στην Πάτρα όπου την ίδια μέρα θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα.
Η ανακοίνωση
«Ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ενημερώνει ότι αναβάλλεται το προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι με το Μαρούσι, το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
Στο πλαίσιο της συνέχισης της προετοιμασίας του, ο Α.Σ.Κ. θα ταξιδέψει στην Πάτρα , όπου θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα σε φιλικό αγώνα το Σάββατο στις 13:00».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.