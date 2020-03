Ο άλλοτε μάγος της μπάλας εδώ και αρκετές ημέρες βρίσκεται στη φυλακή καθώς εισήλθε στην Παραγουάη με πλαστό διαβατήριο που τον παρουσίαζε ως... Παραγουανό κι εκείνος ισχυρίστηκε ότι μόλις το είδε πίστεψε πως ήταν κάποιου είδους τιμή που του έκανε η χώρα...

Περιμένοντας να ξεκαθαρίσει η υπόθεση για να μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα του, αναγκαστικά πέρασε τα 40α γενέθλιά του μαζί με τους συγκρατούμενούς του, οι οποίοι όμως του έκαναν μια μικρή έκπληξη για να χαμογελάσει.

Του οργάνωσαν ένα μικρό barbeque πάρτι, αφού τον έχουν αγαπήσει και τον σέβονται στη φυλακή, παίζοντας και μπάλα μαζί του στον προαύλιο χώρο, έχοντας να το λένε πλέον για το υπόλοιπο της ζωής τους...

Can't believe Ronaldinho's prison birthday is better than my freedom birthdays. pic.twitter.com/6aGwRVAKsH

— Daniel Edwards (@DanEdwardsGoal) March 21, 2020